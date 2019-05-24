Abdullah Avcı: "Bazen kupa alıp saygı kaybedersin"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdullah Avcı: "Bazen kupa alıp saygı kaybedersin"
GeriFutbol Abdullah Avcı: "Bazen kupa alıp saygı kaybedersin"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
24.05.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: "Bazen kupa alıp saygı kaybedersin"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdullah Avcı: "Bazen kupa alıp saygı kaybedersin"

Harika bir sezonu sonuçlandıramadıklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Kupa almak bazen iyidir, çünkü hedeftir. Ama bazen kupa alıp saygı kaybedersin. Bazen de kupa almayı saygı kazanırsın” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bugün maçı değil genel bir sezonu ve bütünü değerlendirmek lazım. Bugünkü maç 34. hafta birinci olmuyorsun, üçüncü olmuyorsun ama son maçı içeride kazanıp ligi o şekilde kapatmak istiyorduk. Rakip de ligin çıkış yapan takımı. Oyuna iyi başladık, bireysel performanslar geniş alanda oyun oldu. Alanyaspor'u tebrik ediyoruz. Bizim adımıza 5 senelik süreçte devamlı gelişen büyüyen, kulübün Kurumsal hafızasıyla, her şeyiyle büyüyen bir takım olduk. Bu senede 2 dördüncülük, 2 ikincilik alan bir ilçe takımı. 5 sene bu yarışın içinde olmak son derece güzel. Kulüp harika işler yapıyor. Tabii ki sorgulamamız gereken, bizi üzen özellikle son aylarda yaşadığımız puan kayıpları var. Bazen keşkeler sana önümüzdeki sene itibarıyla çok iyi öğrenmeler getirebiliyor. Genele batığımızda bence başarılı, harika giden ama sonuçlandıramadığmız sezon oldu. Kupa almak bazen iyidir, çünkü hedeftir. Ama bazen kupa alıp saygı kaybedersin. Bazen de kupa almayı saygı kazanırsın. Liverpool 7 puan gerideydi, ama Şampiyonar Ligi'nde final oynuyor, Liverpool'u başarısız mı nitelendireceğiz. Kulübü, başkanı, yöneticileri, çalışan personeli candan isteyerek çalışarak bu ana getirdiler” ifadelerini kullandı.

“Öncelikle kulübümle görüşeceğim”

İsminin özellikle Beşiktaş ile anılmasının sorulmasının üzerine ise Avcı, “Adımın yurt içi ve yurt dışında önemli kulüplerle anılıyor olması beni ve ekibimi mutlu ediyor. Bu bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Mevcut sezon bitmeden benim ağzımdan öyle bir şey duyamazsınız. Profesyonellik anlayışıma sığmayan bir durumdur. Bugün itibarıyla sezon bitti. Öncelikle kulübümle görüşeceğim. Adım adım buraya kadar gelen bir süreç var. Kulübüm ve ondan sonraki hafta içi itibarıyla böle bir şey duyacaksanız benim ağzımdan duyacaksınız zaten. Süreci profesyonellik anlayışıma göre bugünden sonra hem kendimle ilgili hem kulübümle ilgili bir açıklama yapacaksam benim ağzımdan yakın zamanda duyarsınız” şeklinde konuştu.

Başkan Göksel Gümüşdağ’ın, ‘Hocamızla 5 yıllık sözleşmemiz var. Bir kupa hedefimiz var, biz devam edeceğiz’ şeklinde yaptığı açıklamanın sorulması üzerine de deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi:

“Biz aileyiz. Gece de, kahvaltıda da beraberiz. Başkan hep böyle bu açıklamayı yaptı. Sonuçta kulübün menfaatleri, benim düşüncelerim nedir, onun değerlendirmesini yaparız. Kulüpler ilgili hedefleri değerlendiririz veya başka bir şey varsa ona göre bir değerlendirme yaparız.”

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Abdullah Avcı: Bazen kupa alıp saygı kaybedersin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Vodafone Park'ta Bilic sürprizi!
Abdullah Avcı: "Bazen kupa alıp saygı kaybedersin"
Sergen Yalçın: "Yönetim ile oturup geleceği konuşacağız..."
Sangare: "Milli Takım hayalimdi"