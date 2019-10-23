Abdullah Avcı: ''Beni iyi bilirsiniz''

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdullah Avcı: ''Beni iyi bilirsiniz''
GeriFutbol Abdullah Avcı: ''Beni iyi bilirsiniz''
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
23.10.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: ''Beni iyi bilirsiniz''

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdullah Avcı: ''Beni iyi bilirsiniz''

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Braga maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi...

Abdullah Avcı'nın sözleri şu şekilde;

Pedro'nun insani kalitesi oldukça yüksek. Kişilikli, karakterli bir oyuncu. Onunla olduğumuz için çok mutluyuz.

''BU BİR SAVUNMA DEĞİL AMA...''

Avrupa Ligi'ndeki 3. resmi maçımız. Toplamda ise 11. maçımız. Bu bir savunma değil ama belki yarın 4. sağ bekimizi oynatacağız. İyi bir takımın 9-10 oyuncusunu sayabiliriz ama biz sezon başından beri bu şanssızlıklar ile uğraşıyoruz. Dediğim gibi bu bir savunma değil.

''GERÇEKTEN ÇOK ENTERESAN''

Bütün verileri kullanıyoruz. Antrenmanlarda nabız atışlarına kadar bakıyoruz. Sakatlık için bir sürü etken var. Darbeler var, daha geçen hafta darbeleri gördünüz. Beslenme ve dinlenme gibi detaylar da vardır. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Gerçekten çok enteresan. Dorukhan gibi kendisine çok iyi bakan bir oyuncunun böyle sakatlanması... Zemini de bu detaylar arasında koyabiliriz. Geldiğimden beri teknolojik bakıyorum. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorum.

''5 SENEDE YAŞANACAK ŞEY 5 AYDA OLDU''

Roco sezon başından beri 2 - 2,5 sakatlık geçirdi. Şu anda fiziksel durumu iyi. Yarın ilk 11'de başlayacak. Bir teknik direktörün 5 senede yaşayacağı süreci 5 ayda yaşamak şanssızlık mı, orasını bilmiyorum. Mevcuttaki oyuncu grubuyla en iyisini yapmaya çalışacağız.

FİKRET ORMAN VE AHMET NUR ÇEBİ'YE TEŞEKKÜR

Seçim ve yönetim değişikliği gibi benim çok alışık olmadığım şeyleri 5 ay içinde burada yaşamış oldum. Fikret Orman'ın smaimiyeti ve beni Beşiktaş'a kazandırdığı için teşekkür ederim. Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı'ya çok teşekkür ediyorum, her sorunumuzu çözmeye çalıştılar. Yeni yönetim, sayın başkan Ahmet Nur Çebi, benim 8-10 senedir çalıştığım, karşılıklı birbirimize saygı duyduğumuz bir insan. Samimi sözleri için kendisine teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın sorunlarını çözmek için çalışıyorlar. Biz de 24 saat boyunca Beşiktaş'a yardımcı olmak için çalışıyoruz.

''ABDULLAH AVCI'YI İYİ BİLİRSİNİZ''

Abdullah Avcı'yı iyi bilirsiniz. Sistemlerini, devamlılığını kazanma isteğini herkes bilir. Hayatımda mücadeleden hiçbir zaman kaçmadım. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Beşiktaş'a imza atarken de duygu ve heyecanımı bahsetmiştim. Heyecanımı hiçbir şekilde kaybetmedim, hayallerimden de vazgeçmedim.

''ADEM LJAJIC GERİ DÖNECEK''

Adem Ljajic yetenekli bir oyuncu, beklentimiz yüksek. Milli takımda 2 asistle oynamıştı. Adem, hiçbir zaman takım kötü, ben de kötüyüm demedi. Kendisi de performansından memnun değil. Bu tür oyuncuların tabelayı değiştirmesi önemlidir. Adem dönüş yapacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle