Abdullah Avcı: ''Beni iyi bilirsiniz''

Abdullah Avcı'nın sözleri şu şekilde;

Pedro'nun insani kalitesi oldukça yüksek. Kişilikli, karakterli bir oyuncu. Onunla olduğumuz için çok mutluyuz.

''BU BİR SAVUNMA DEĞİL AMA...''

Avrupa Ligi'ndeki 3. resmi maçımız. Toplamda ise 11. maçımız. Bu bir savunma değil ama belki yarın 4. sağ bekimizi oynatacağız. İyi bir takımın 9-10 oyuncusunu sayabiliriz ama biz sezon başından beri bu şanssızlıklar ile uğraşıyoruz. Dediğim gibi bu bir savunma değil.

''GERÇEKTEN ÇOK ENTERESAN''

Bütün verileri kullanıyoruz. Antrenmanlarda nabız atışlarına kadar bakıyoruz. Sakatlık için bir sürü etken var. Darbeler var, daha geçen hafta darbeleri gördünüz. Beslenme ve dinlenme gibi detaylar da vardır. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Gerçekten çok enteresan. Dorukhan gibi kendisine çok iyi bakan bir oyuncunun böyle sakatlanması... Zemini de bu detaylar arasında koyabiliriz. Geldiğimden beri teknolojik bakıyorum. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorum.

''5 SENEDE YAŞANACAK ŞEY 5 AYDA OLDU''

Roco sezon başından beri 2 - 2,5 sakatlık geçirdi. Şu anda fiziksel durumu iyi. Yarın ilk 11'de başlayacak. Bir teknik direktörün 5 senede yaşayacağı süreci 5 ayda yaşamak şanssızlık mı, orasını bilmiyorum. Mevcuttaki oyuncu grubuyla en iyisini yapmaya çalışacağız.

FİKRET ORMAN VE AHMET NUR ÇEBİ'YE TEŞEKKÜR

Seçim ve yönetim değişikliği gibi benim çok alışık olmadığım şeyleri 5 ay içinde burada yaşamış oldum. Fikret Orman'ın smaimiyeti ve beni Beşiktaş'a kazandırdığı için teşekkür ederim. Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı'ya çok teşekkür ediyorum, her sorunumuzu çözmeye çalıştılar. Yeni yönetim, sayın başkan Ahmet Nur Çebi, benim 8-10 senedir çalıştığım, karşılıklı birbirimize saygı duyduğumuz bir insan. Samimi sözleri için kendisine teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın sorunlarını çözmek için çalışıyorlar. Biz de 24 saat boyunca Beşiktaş'a yardımcı olmak için çalışıyoruz.

''ABDULLAH AVCI'YI İYİ BİLİRSİNİZ''

Abdullah Avcı'yı iyi bilirsiniz. Sistemlerini, devamlılığını kazanma isteğini herkes bilir. Hayatımda mücadeleden hiçbir zaman kaçmadım. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Beşiktaş'a imza atarken de duygu ve heyecanımı bahsetmiştim. Heyecanımı hiçbir şekilde kaybetmedim, hayallerimden de vazgeçmedim.

''ADEM LJAJIC GERİ DÖNECEK''

Adem Ljajic yetenekli bir oyuncu, beklentimiz yüksek. Milli takımda 2 asistle oynamıştı. Adem, hiçbir zaman takım kötü, ben de kötüyüm demedi. Kendisi de performansından memnun değil. Bu tür oyuncuların tabelayı değiştirmesi önemlidir. Adem dönüş yapacaktır.