Abdullah Avcı, Armada’yı ziyaret etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Armada Kartal Yuvasını ziyaret ederek hayranlarına imza dağıttı
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçı öncesi Armada Kartal Yuvasını ziyaret ederek hayranlarına imza dağıttı ve taraftarlardan ürün satışına destek olmalarını istedi. Siyah beyazlı takımın başkentte muhteşem taraftar topluluğuna sahip olduğunu ifade eden Avcı maçta destek istedi.
Bu arada Kartal Yuvası işletmecisi Burak Sür, başarılı teknik direktöre ve yardımcı antrenör Gökhan Keskin’e kartal yuvasına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti
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