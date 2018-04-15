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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.04.2018 - 23:45, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: Arda ve Emre'yı oyundan aldım:çünkü...

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Abdullah Avcı: Arda ve Emre'yı oyundan aldım:çünkü...

Galatasaray deplasmanında alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından soruları yanıtlayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Sadece 1 maç kaybettik, şampiyonluğu kaybetmedik” ifadelerini kullandı.

Galatasaray karşısında 2-0 kaybeden Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın iç sahada etkili futbol oynadığını söyleyen Abdullah Avcı, “Galatasaray özellikle iç sahada, seyirci desteğiyle, oyuncu kimliğiyle baskılı başlıyor maçlara. Bu baskıyı pas trafiğiyle kırmaya çalıştık. Direkt oyunda özellikle düşen toplar çok önemliydi. Burada sayısal olarak üstündük ama rakip bizden daha fazla topa sahip olup daha çok şut attı. 2 ve 3. bölgede doğru organizasyon yaptık ama sonuçlandıramadık. Atanın kazanacağı bir maçtı. Mariano harika bir vuruş yaptı. Emre ve Arda sarı kart gördü. Bugünü ve haftayı düşünerek orta sahalarımızı oyundan çıkardık. Oyunu döndürebilirdik. Sonrasında yediğimiz bir gol var. El varmış bu pozisyonda ama hoca bunu görmeyebilir. Halil hocaya güveniyoruz. Burada baskı var. Hakemlerimizin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Maç kaybettik ama şampiyonluğu kaybetmedik. İlk 3 takım arasında ikili averajımız daha iyi. Rakibi tebrik ediyoruz. Kazansak da kaybetsek de saygıyı kaybetmeyeceğiz ve saygı göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Atanın kazanacağı bir maçtı ve öyle oldu”

Galatasaray’ın ilk 15 dakikada baskısı karşısında geçişleri yapamadıklarını söyleyen Avcı, “İlk 15 dakikada Galatasaray’ın yapacağı baskıda pas opsiyonlarını kullanamayınca geçişleri yapamadık. Düşen topları daha çok aldık ama doğru organize olup doğru sonuçlandıramadık pozisyonları. Galatasaray agresif baskı kurdu. Önde bazen bilinçli bazen bilinçsiz baskıları vardı. Kaotik bir oyun vardı. Atanın kazanacağı bir maçtı ve öyle de oldu” dedi.

Arda ve Emre’yle ilgili olarak da konuşan Abdullah Avcı, “Arda ve Emre bu tür maçları uluslararası seviyede çok oynadı. Akıllarının oyunun içinde olması önemliydi. Ülkemizde saha dışı çok konuşulduğu için bu çocuklar Türkiye’nin her yerinde böyle tepki görüyorlar. Milli takımda çok sayıda forma giymişler. Sonuçların bir şeyi değiştirmemesi gerekiyor. Saygıyı kaybetmemek gerekiyor. Onların işleri de kolay değil. Hakem maça etki etmedi. Hocanın yüzüne de söyledim, çok potansiyelli bir hakem. Hem bizim hem de medyanın yardımcı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Ciddiye alınan bir takım olduğumuzu gördük”

Galatasaray’ın oyun sisteminin, kendilerinin ciddiye alınan bir takım olduğunu gösterdiğini söyleyen Avcı, “Bizi çok ciddiye aldıkları için teşekkür ediyoruz. Merkezi daha sağlama almaları, bizim ne kadar ciddiye alınıp iyi bir takım olduğumuzu gösterir. Baskılı oynayacaklar. Denayer daha hamleli bir oyuncu” dedi.

Şampiyonluğa çok inandığını söyleyen Avcı, “Ben çok inanıyorum. Bugün sadece bir maç kaybettik. Kaybettiğimiz bir şey yok. Fenerbahçe de yarışın içinde. Bu yarış sonuna kadar böyle gidecek. Kayseri maçı da çok değerli. Herkes her yerde kaybedebiliyor. Galatasaray’ın geçen hafta Gençlerbirliği’ne kaybedeceğini bekliyor muydunuz? Her zaman oyunun içinde kalan ve saygıyı da kaybetmeyen bir takım olacağız. Umarım da bunun karşılığını alırız” diyerek sözlerini tamamladı.

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