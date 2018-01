Abdullah Avcı: Arda büyük oyuncu...

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Isınma hareketleriyle başlayıp, koşuyla devam eden çalışma, çeşitli pas organizasyonlarıyla sona erdi.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan transferiyle ilgili, "Böyle bir şey olursa Arda ile ilgili, Başakşehir ile ilgili ortak karar ne ise karşılıklı konuşarak, bir karar verilebilir ama böyle bir şey yok. Arda Turan büyük oyuncu. Umarım Arda'nın hakkında hayırlısı neyse o olur" dedi.



Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, ikinci yarı kampı kapsamında geldiği Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki ilk çalışmasını bu akşam yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman sırasında gazetecilere açıklama yaptı.



"BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

İki gün içerisinde takımın tamamının kampa katılacağını söyleyen Abdullah Avcı, "Sakat oyuncumuz yok. Enerjimiz yüksek, moralimiz yerinde. Ocak'ın 12'sine kadar buradayız. İki hazırlık maçı oynayacağız. İkinci yarıya bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Her mevkide iki değerli oyuncumuz var. Daha fazlası olursa bunun değerlendirmesini yaparız" dedi.



"ARDA TURAN BÜYÜK OYUNCU"

Arda Turan'ın transfer edileceği söylentilerine ilişkin de açıklama yapan Abdullah Avcı, "Bir haftadır devamlı gündemde olan ve konuşulan, benim de 2003 yılından bu yana beraber ailenin büyük oğlu gibi beraber büyüdüğümüz, katkı sağladığımız önemli bir insan, önemli bir futbolcudur. Burada başlayıp, Atletico Madrid'de zirve yapıp, Barcelona gibi dünyanın en önemli kulübünde oynayan, Türk futboluna da katkı sağlayan bir isim. Beni arayarak yeni yılımı kutladı. Biz devamlı görüşüyoruz. Dün itibarıyla böyle bir şey yoktu. Oğlum sürekli baskı yapıyor 'konuş' diye. Böyle bir şey olursa Arda ile ilgili, Başakşehir ile ilgili ortak karar ne ise karşılıklı konuşarak, bir karar verilebilir ama böyle bir şey yok. Arda Turan büyük oyuncu. Umarım Arda'nın hakkında hayırlısı neyse o olur" diye konuştu.



"HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk yarıyı lider kapattıklarını hatırlatan Abdullah Avcı, "Oynanan maçlarda en fazla puan alan takımız. İkinci yarı her maça kazanmak için çıkacağız" dedi.