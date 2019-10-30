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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.10.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: 'Antalyaspor maçını kazanamazsak...'

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Abdullah Avcı: 'Antalyaspor maçını kazanamazsak...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçının öncesinde oyuncularını uyardı.

Beşiktaş'ta alınan derbi galibiyetinin ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor. Takımın seri galibiyetler alarak yoluna devam etmesini isteyen Avcı, "Derbi galibiyetiyle ivme yakaladık. Şimdi Antalyaspor maçını kazanmamız gerekiyor. Bu maçı kazanamazsak derbinin de bir anlamı kalmaz" diyerek futbolcuları uyardı.

Beşiktaş'ta Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık derbi galibiyeti sisleri dağıtırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımdaki havanın rehavete dönüşmemesi için işi sıkı tutuyor. Sakat futbolcuların da bir bir dönmesiyle birlikte derin bir nefes alan deneyimli teknik adam, Burak Yılmaz'ın yarın yapılacak olan tetkiklerini de bekliyor. Derbi galibiyetinin ardından soyunma odasında futbolculara teşekkür eden Avcı, Antalyaspor karşılaşmasının da önemine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Takımın ilk 9 haftada bekleneni verememesine karşın, son maçta alınan galibiyet ve üst sıralardaki rakiplerin puan kayıplarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray karşısında aldığımız galibiyet ivme kazanmamız açısından çok önemliydi. Şimdi önemli olan bu havayı korumak. Antalyaspor karşısında kazanamazsak derbi galibiyetinin bir anlamı kalmaz. Bu maçı kazandığımız takdirde, önümüzdeki diğer maçlar için de rüzgarı arkamıza almış oluruz" diyerek futbolculara uyarıda bulundu.

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Avcı ilk kez tatlı telaş yaşayacak

Bu sezon gerek sakatlıklar gerekse de cezalılar nedeniyle bir türlü ideal 11 kuramayan Abdullah Avcı, sakat futbolculardan gelen haberlerle rahatladı. Yarın yapılacak olan tetkiklerle birlikte Burak Yılmaz'ın da Antalyaspor karşısında forma giyip giyemeyeceği belli olacakken, Teknik Direktör Abdullah Avcı da bu sezon ilk kez tatlı bir telaş yaşayacak. Sakat oyuncuların yokluğunda eldeki isimleri sahaya süren Avcı, bu kez ilk 11'e kimi yazacağı konusunda kararsız.

Derbi öncesinde sakatlıkları geçen ve ilk 11'de sahaya çıkan Gökhan Gönül ve Diaby'nin, sakatlıktan dönmesine karşın etkili bir futbol sergilemesi Avcı'nın yüzünü güldürürken, Victor Ruiz, Douglas, N'Koudou ve Burak Yılmaz'ın da sakatlıklarını atlatması halinde, Avcı'nın Antalya karşısında nasıl bir 11 kuracağı merak konusu. Victor Ruiz ve Douglas takımla birlikte çalışırken, N'Koudou'nun da bu hafta takıma dahil olması bekleniyor. Yarın yapılacak olan detaylı analizler sonrasında Burak Yılmaz'ın da takıma dahil olup olmayacağına karar verilecek. Bu futbolcuların tamamının dönmesi durumunda Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik olarak sakatlığı bulunan Dorukhan ve cezalı Caner olacak. Böylece Abdullah Avcı, bu sezon ilk kez neredeyse tam kadro olarak bir maça hazırlık yapacak.

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