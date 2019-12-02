Abdullah Avcı: ''5'te 5 yaparsak...'' | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına hedefi belirledi.
Beşiktaş Kayserispor önünde 5'te 5 hesapları yapıyor...
Teknik Direktör Abdullah Avcı takımla yaptığı toplantıda, "Kayseri bizim dönüm noktamız. 5'te 5 yaparsak bizi zor durdururlar. Rakibimizin ligde sonuncu olması sizi yanıltmasın. Bu tür takımlar her zaman tehlikelidir" dedi.
HER MAÇ FİNAL
Artık her maçı final olarak düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Avcı, "Kalan 5 maçta hedefimiz 15 puan. Bu maçların ilk halkası Kayserispor. Taraftarımız önünde kazanmalıyız" diye konuştu.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle