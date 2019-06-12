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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
12.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı, 4 oyuncunun biletini kesti

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Abdullah Avcı, 4 oyuncunun biletini kesti

Yeni sezondaki toplam maliyetleri primler hariç 6.4 milyon euro...

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın kadrosunda düşünmediği Roco, Isimat Mirin, Larin ve Jeramin Lens satışa çıkarılacak. İyi teklif olmazsa kiralama yoluna gidilecek.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Enzo Roco, Isimat Mirin, Cyle Larin ve Jeramin Lens’i düşünmüyor. Geçen sezon başında rotasyonda kullanılmak üzere alınan ancak ağırlığı nedeniyle eleştiri konusu olan Roco, üstü çizilen ilk isim oldu. Pepe’nin ayrılması nedeniyle devre arasında transfer edilen Mirin de ikili mücadelelerdeki zayıflığı ve topu oyuna sokmadaki yetersizliği nedeniyle gözden düştü. Büyük umutlarla alınan ama gelişim kaydedemeyen Larin ile, şans bulduğu halde F.Bahçe’deki verimliliğine ulaşamayan Lens de Avcı’nın planları arasında yer almıyor. Siyan beyazlı yönetim, bu dört futbolcuyu öncelikle satmayı istiyor. Ancak iyi teklifler alınmaması halinde söz konusu oyuncuları kiralama yoluna da gidecek. Şilili Roco’nun 31 Mayıs 2021, Kanadalı Larin, Fransız Mirin ve Hollandalı Lens’in ise Beşiktaş ile 31 Mayıs 2022’ye kadar sözleşmesi var.

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