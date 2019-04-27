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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.04.2019 - 00:27, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: 4 maçı da kazanırsak şampiyonuz

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Abdullah Avcı: 4 maçı da kazanırsak şampiyonuz

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Medipol Başakşehir, evinde Göztepe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. İki takımın teknik direktörleri maç sonu basın toplantısında mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Medipol Başakşehir karşısında alınan galibiyetin önemine değinirken, "Tabii ki kazanmak ve 8 hafta geçtikten sonra kazanmış olmak güzel. Kazanma alışkanlığını elde etmek zordur. Sürdürülebilirlik yaşayabilmek zordur. 6 haftadır nasıl maç kazanılabilir diye düşünüldüğünde işte böyle kazanılabilir. Geri düştüğümüzde, beraberken ve oyun içinde her zaman top Başakşehir'in kontrolünde ve oyunu elde tutan rakibe karşı böyle bir oyun planı düşünmüştük. Sonuç odaklı çok oyuncuları var ve her rakibi zorluyorlar, tebrik etmek gerek. Oyunun ilk bölümünde 6 haftadır bazı planlara konsantre olamadık. O bütünlüğü sağladığımızda kalan 4 haftada ve gelecek sezonda başarılı olacağız. Tüm Göztepelileri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. 

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Göztepe mağlubiyetinden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Maç öncesi rakiple ilgili bulunduğu ortam, puan durumu, oyuncu kalitesi bunu gösteriyordu. Kenar ortası ve kontra atak oynayan bir takımdı. 4-5 hücum organizasyonu planladık. İlk yarıda oyuna sadık kaldık ve topa sahip olduk. VAR kararı ile iptal edilen pozisyonlarımız var. İkinci yarı itibarıyla 5 senedir santrforlu deniliyor ama birçok oyun santrforla da oynadık ve bu işin olmadığını gördük. Dağınıklık ve karışıklık duygusuyla hareket eden bir takım vardı. Bugün kaybettik ve hakkıyla kazandı Göztepe. Yarından itibaren tekrardan kafamızı yukarı kaldırmalıyız. 8 puan öndeyken herkes bizi kazandırıyordu, 2 maçta puan kaybettikten sonra kaybettiriyorlar. Grup enerjisini tekrar yakalayıp önümüze bakacağız. 4'te 4 yaptığımızda şampiyon olabiliyoruz. Buraya gelene kadarki oyunumuz ve enerjimize geri dönmemiz gerekiyor. Yarından sonra bizim 4, rakiplerimizin 5 maçı var. Puan olarak öndeyiz" dedi.

"OYUNUMUZU OYNAMALIYIZ"

Ligin lideri olana kadar sergiledikleri oyuna döndüklerinde yeniden galibiyet serileri elde edebileceklerine değinen Avcı, "Çok iyi setler yaparsın, kazanamazsın ya da bir kere gider kazanırsın. Kayseri'de farklı kazanılabilecek maçta puan kaybettik. Beşiktaş maçı da böyleydi. Oyunumuza doğru şekilde dönersek tekrar diğer maçları kazanma şansımız yüksek" diye konuştu. 
Oyuncularından memnun olduğunu söyleyen Avcı, "Bugün ligin lideriyiz. 30 haftalık süreçten neden memnun olmayayım? Fazla kredimiz vardı ve bugünden itibaren bunu tükettik. Yarından sonra pozisyonumuzu almaya devam edeceğiz. 4 maçı biz kazanırsak şampiyon oluruz" şeklinde konuştu. 
Lig yarışında lider olduklarına vurgu yapan Avcı, "Şu an itibarıyla 3 puan öndeyiz. Hafta sonundaki maçlardan sonra genel değerlendirme yapılabilir. 4 maçımızı kazandığımızda şampiyon oluyoruz. Haftaya derbi var. Sonrasında biz Galatasaray ile oynayacağız. Böyle camialarla yarışmak bize öğretiler getiriyor. Çok kolay değil, cebimize bir şeyler koyuyoruz" dedi.

"HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMEDİM"

Hiçbir kulüple görüşme yapmadığını dile getiren Avcı, "Ben bir kulüpte çalışırken ve böyle bir yarışın içindeyken böyle bir görüşme yapmam mümkün değil .Büyük takımlarla ve yurt dışındaki takımlarla isimizin anılması ne kadar geliştiğimizi gösterir. Uzun zamandır emek verdiğimiz bir şeyin karşılığını almak istiyoruz. Burası benim evin ve ailem" açıklamasını yaptı. 

Takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun takımı olumsuz etkileyip etkilemediği sorusuna da Avcı, "Böyle düşünmüyorum. Benim gibi oyuncu grubu da Emre'nin kalbinin ne kadar temiz olduğunu biliyor. Kulübün içinde de dışında da paylaştıklarını biliyoruz. Milli bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunu takım arkadaşlarını etkilemek için yapıyor ama arkadaşlarının bir alınganlığı yok. Biz de oyunculuk döneminde bunlarla karşılaştık. Bazen gerginlik yukarı da geçer. Hala lider olan takım var ve bunların anlamı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Takımın mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyleyen Avcı, "Üzüntü ve takımın enerjisi düştü diyebiliriz. Yarında itibaren yeni bir gün, yeni bir öğreti başlıyor. Bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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