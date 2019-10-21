Abdülkerim Selek kimdir?
Konyaspor Yönetim Kurulu'nda yer alan ve 43 yaşında hayata gözlerini yuman Abdülkerim Selek, 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen cenaze töreniyle toprağa verildi. Peki, Abdülkerim Selek kimdir ve kaç yaşındaydı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Abdülkerim Selek 1976 yılında Konya’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Konya Özel Lale Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yine Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Üniversite eğitim yılları boyunca aynı zamanda iş hayatının içerisinde yer aldı. 1999 yılından bu yana Genç Değirmen A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu. Abdülkerim Selek evli ve 2 çocuk babasıydı.
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