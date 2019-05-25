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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.05.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Abdülkerim, Konyaspor'a geri dönüyor!

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Abdülkerim, Konyaspor'a geri dönüyor!

Spor Toto Süper Lig’de 9 yıl sonra mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor’da defansta görev yapan Abdülkerim Bardakçı ile yola devam edilemeyeceği açıklandı.

Başkan Ali Çetin, Atiker Konyaspor’dan kiralanan ve bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini alamayacaklarını söyledi.

Abdülkerim’in yerine sözleşmesi süren Oğuz Yılmaz’ı kadroda tutacaklarını belirten Çetin, "Keşke Abdülkerim’i de alsak. Ancak maalesef hem bonservisine hem de kendisine para veremeyiz. Bütçemiz belirli. Hak edene hak ettiği parayı vereceğiz. Kaliteli ve fiyatı uygun futbolcu almak istiyoruz. Çok iddialı isimler almak isteriz ama bunlar bütçe ile doğru orantılı. Bize 10 numara hizmet verecek futbolcuya biz de 10 numara hizmet vereceğiz. Buraya kulübü batırmaya gelmedik. Yeni sezonda hedefimize yürüyeceğiz kulübü de borçlandırmayacağız" dedi.

Yeni sezonu yönetim toplantısında masaya yatırdıklarını anlatan Ali Çetin, "Hedefimiz ilk 5’in içinde yer alabilmek. Bu doğrultuda takviyeler yapacağız. Değişiklikler olacak. Sözleşmesi olup yolumuzu ayıracağımız oyuncular da var. Başkan da olsam çok müdahil olmuyorum. Transferde bizimle birlikte çalışmaya başlayan eski futbolcumuz Burak Özsaraç ve profesyonel şube bu konulara karar verecek. Ön görüşmelerini yapacak. Havuzda toplayacağımız isimler üzerinde de çalışma yapacağız. 6 kişilik komitemiz olacak. Her şeye burnumu sokmak istemiyorum, herkes görevini yapmalı. Bu heyet konulara karar verecek ve yapılan çalışmaları kamuoyuna açıklayacak" diye konuştu. Çetin, teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde 25 Haziran’da top başı yapacaklarını da sözlerine ekleyerek, "Öncelikle Palandöken, Bolu ve Afyonkarahisar’da çalışacağız. Yurt dışı kampını Avusturya ya da Almanya’da yapacağız. 14 günlük kamp programı düşünüyoruz. Yurt dışı kampının masraflarını sponsorumuz Yukatel karşılayacak" diye konuştu.

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Abdülkerim, Konyaspora geri dönüyor

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