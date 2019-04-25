Abdülkadir'ler karıştı, olanlar oldu!
Trabzonspor'da sık sık taraftarlar arasında Messi'ye benzetilen Abdülkadir Ömür için atılan bir yorum sosyal medyayı salladı.
Galatasaraylı bir taraftar Abdülkadir'leri karıştırınca olanlar oldu. Taraftar Bordo-Mavili Abdülkadir Ömür yerine Abdülkadir Parmak'a yorum attı.
Taraftar, Abdülkadir Parmak'ı etiketleyerek, Abi bir Galatasaraylı olmama rağmen sana aşığım, Geleceğin Messisi olursun inşallah' yazdı. Abdülkadir Parmak ise yoruma şu karşılığı verdi, 'O ben değilim, kardeşim karıştırdın. Abdülkadir Ömür buna yaz'
Abdülkadir Parmak cevabın sonuna da gülen surat emojisi koydu.
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