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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.02.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Abdulkadir Parmak'ın kuzeni dua bekliyor

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Abdulkadir Parmak'ın kuzeni dua bekliyor

Trabzonspor'un Göztepe galibiyetinde oynadığı futbol ve attığı golle maçın yıldızı olan genç oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın Göztepe maçı sonrasında "Ben savaşarak Trabzonspor formasını giydim. O da savaşarak bu hastalığı yenecek" dediği kuzeni Ahmet Bozali hasta yatağından herkesin duasını beklediğini söyledi.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasından deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da, Abdulkadir Parmak attığı golle galibiyette önemli rol oynarken, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Kuzenim kanser hastalığına yakalandı. 4'üncü evrede. Ben savaşarak Trabzonspor formasını giydim. O da savaşarak bu hastalığı yenecek" sözleriyle oynadığı futbol kadar konuşması ile de gündem olmuştu.
Parmak'ın maç sonu konuşmasında bahsettiği kuzeni Ahmet Bozali'nin bir süredir Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ortaya çıktı.

Trabzon'a Onkoloji Hastanesi istedi

Aslen Trabzonlu olan Giresun Görele'de yaşayan 34 yaşındaki Ahmet Bozali, kendisine net teşhisin geçtiğimiz 26 Ocak'ta Ankara'da konduğunu belirterek, "Önce Giresun Görele'de sonra Trabzon'da bir dizi testler yapıldı. Laboratuvarlardan sonuçlar beklendi. Kesin teşhisi ise Ankara'da koydular. Baya bir uğraştıktan sonra hastalığınıza bir teşhis koydurabiliyorsunuz. Bu bölgede ise bunun bir eksikliği var. Burada bir onkoloji hastanesi olabilse 10-15 gün Ankara'da uğraşınız ve zaman kaybınız olmayacak. 16 gündür KTÜ'de tedavime devam ediyorum ve bu 15 gün kadar daha sürecek" dedi.

Halasının oğlu olan Abdulkadir Parmak'ın, maçtan sonra yaptığı açıklamalarla ilgili olarak ise Ahmet Bozali, "Maçtan sonra kendisiyle görüştüm. 24 Şubat benim doğum günüm olduğu için beni aradı. Ben de kendisini galip geldikleri için ve attığı golden dolayı tebrik ettim. Onun benimle ilgili konuşmasını görünce çok duygulandım. Takım arkadaşlarıda doğum günüm nedeniyle bana mesaj attılar. Yaptığı konuşmada ise bizler için dua istedi. Bana çok destek oluyor. Ben herkesin duasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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