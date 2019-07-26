Abdulkadir Parmak: "Bu mutluluğu tarif etmek çok zor!"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdulkadir Parmak: "Bu mutluluğu tarif etmek çok zor!"
GeriFutbol Abdulkadir Parmak: "Bu mutluluğu tarif etmek çok zor!"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
26.07.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Abdulkadir Parmak: "Bu mutluluğu tarif etmek çok zor!"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdulkadir Parmak: "Bu mutluluğu tarif etmek çok zor!"

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Abdülkadir Ömür'ün giydiği 61 numaralı formayı yeni sezonda giyecek olan Abdulkadir Parmak, tarifi zor bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdulkadir Parmak, 2018-2019 sezonunda oynadığı 25 maçta 6 gol atıp 3, asist yaparak önemli bir çıkışa imza atmıştı.

Abdulkadir, yeni sezona da oldukça hırslı hazırlanıyor. Takım arkadaşlarından daha önce yeni sezon hazırlıklarına başlayan başarılı oyuncu, bu sezon da adından söz ettirmeyi hedefliyor. Orta sahada yaşanan rekabette formayı bu sezonda giymek isteyen Parmak, adaşı Abdülkadir Ömür'den aldığı 61 numaralı forma ile mücadele edecek.

Yeni forma numarası ile golle tanıştı

Trabzonspor'da Gökdeniz Karadeniz ile başlayan 61 numara furyasında eski oyunculardan Yattara da bu formayı giymişti. 61 numaralı formayı Zeki Yavru'nun ardından Abdülkadir Ömür giyerken son olarak ise Abdulkadir Parmak formanın yeni sahibi oldu. 61 numarayı ilk kez Hoffenheim ile oynan hazırlık müsabakasında ilk kez giyen Parmak, yeni forma numarası ile de golle tanıştı.

Parmak: "Tarif edilemez bir mutluluk"

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor'da, kampın çok yorucu geçtiğini belirten Abdulkadir Parmak, "Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yoruluyoruz ama bunun karşılığını hep birlikte alacağız. Artık yaptığımız çalışmaları sahada göstermenin zamanı geliyor" dedi.

Bu sezon Abdülkadir Ömür'den aldığı 61 numaralı formayı giyecek olmasıyla ilgili ise Parmak, "Bu çok güzel bir mutluluk ama bunu tarifini anlatmak gerçekten çok zor. İnşallah bu formanın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Abdulkadir Parmak: Bu mutluluğu tarif etmek çok zor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Avrupa şampiyonu milli takımın yıldızlaşan pasörü
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor anlaşma sağladı! Daniel Sturridge bombası...
Beşiktaş, Douglas ile anlaştı! Bu akşam geliyor...
Son dakika: Jordan Theodore, Beşiktaş Sompo Sigorta'da