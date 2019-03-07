Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında flaş açıklama
Trabzonspor’da sakatlığı sebebiyle 2 haftadır forma giyemeyen Abdülkadir Ömür de, tedavi için gittiği Almanya’dan Trabzon’a döndü.
Almanya’da Türk Milli Takımı Sağlık Kurulu'nda yer alan ve Trabzonspor’un eski doktoru olan Operatör Uzman Dr. Ufuk Şentürk’e tedavi olan Abdülkadir Ömür’ün, yaklaşık 2 hafta daha tedavisinin süreceği bildirildi.
Abdülkadir Ömür’ün son durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Operatör Uzman Dr. Ufuk Şentürk, “Türk futbolunun en yetenekli ve milli futbolcularından Abdülkadir Ömür kardeşimi uzun zamandır yaşadığı şiddetli ağrıları sebebi ile bir hafta boyunca Berlin’de tedavi ettik. Geldiği gün şikâyetleri nedeniyle ayakkabı dahi giyemeyen sporcumuza geniş çaplı tetkikler sonrasında çok yönlü tedavi yöntemleri uyguladık ve şikâyetlerini belirgin şekilde azalttık. Kulübünün isteği üzerine Trabzon’a dönen sporcumuz için planladığımız özel tedavi programı kulübünde yaklaşık 2 hafta daha devam edecektir. Abdülkadir kardeşime bizlere gösterdiği güveni sebebiyle teşekkür ederim” dedi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle