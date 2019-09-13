Abdülkadir Ömür'ü göz göre göre yaktılar! İhmaller zinciri...

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere; Trabzonspor'da son günlerde yaşanan sakatlıklar dikkat çekerken özellikle Abdülkadir Ömür için ciddi ihmaller yapıldığı iddia edildi.

Bordo-mavili yönetimin 25 milyon Euro'yu bulan tekliflere rağmen satmadığı genç futbolcu sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle dün Almanya'da ameliyat olurken, sahalara dönüşünün 6 ayı bulacağının açıklanması sinirleri gerdi. 20 yaşındaki futbolcunun sakatlığı ile ilgili gelişmeler şöyle olmuştu: Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında dizinde ağrı hisseden Abdülkadir kendini yere bırakmış ve 72. dakikada da oyundan alınmıştı.

Abdülkadir'i 6 ay sahalardan uzak tutacak hatalar da bununla başladı. Bordo-mavili futbolcu dinlendirildikten sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile oynanan rövanş maçında sahaya sürüldü ancak daha ilk yarıda ağrılar yüzünden kenara alındı.

ERTESİ GÜN TAKIMLA İDMANA ÇIKARDILAR

Maçın ardından kulüpten yapılan açıklamada ise oyuncunun sol dizinde ödem oluştuğu ve tedavisine başlandığı belirtildi. Ancak Abdülkadir bir sonraki gün yapılan antrenmanda da yer aldı. Genç futbolcu bu süreçte ağrılarının bir türlü geçmediğini belirterek eski kulüp doktoru ve şu an Milli Takım'da görev yapan Ufuk Şentürk'e gözüktü ve skandal burada ortaya çıktı. Şentürk kısa bir MR incelemesinin ardından oyuncunun sol dizinde menisküs yırtığı olduğunu ve hemen ameliyat edilmesi gerektiğini belirtti.

YIRTIK TESPİTİNİ DİKKATE ALMAMIŞLAR!

Tetkiklerin derinleşmesiyle Abdülkadir Ömür'ün menisküs yırtığının oldukça derin olduğu ve buna, yapılan ihmallerin neden olabileceği iddia edildi. Bunun üzerine de yönetim Abdülkadir'in MR sonucuna bakarak ödem olduğunu iddia eden kulüp doktoru Hakan Bozdoğan'ın savunmasını istedi ve ardından görevden uzaklaştırdı. Yıldız futbolcunun ilk MR'ını çeken hastanedeki radyologların da, MR raporunda oyuncunun sol dizinde yırtık olduğuna vurgu yaptığı ancak bu uyarının dikkate alınmadığı ifade edildi.

Abdülkadir ameliyat sonrası bu fotoğrafı paylaşarak şu yorumu yaptı: "Unutma. Her karanlık gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Karanlığı aydınlığa, hüzünleri ferahlığa çeviren bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Elhamdülillah..

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