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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.09.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Abdülkadir Ömür'ü göz göre göre yaktılar! İhmaller zinciri...

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‘Menisküs yırtığı var’ raporuna rağmen AEK’ya karşı oynatılan Abdülkadir Ömür'ü göz göre göre yaktılar. Kulüpten yapılan açıklamada Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde ödem oluştuğu ve tedavisine başlandığı belirtilmişti ancak genç yıldız bir sonraki gün yapılan antrenmanda da yer aldı. Ağrıları bir türlü geçmeyen Ömür, eski kulüp doktoru ve şu an Milli Takım'da görev yapan Ufuk Şentürk'e gözüktü ve skandal burada ortaya çıktı. MR incelemesinin ardından Abdülkadir'in sol dizinde menisküs yırtığı olduğu ve hemen ameliyat edilmesi gerektiği belirlendi..

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere; Trabzonspor'da son günlerde yaşanan sakatlıklar dikkat çekerken özellikle Abdülkadir Ömür için ciddi ihmaller yapıldığı iddia edildi.

Bordo-mavili yönetimin 25 milyon Euro'yu bulan tekliflere rağmen satmadığı genç futbolcu sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle dün Almanya'da ameliyat olurken, sahalara dönüşünün 6 ayı bulacağının açıklanması sinirleri gerdi. 20 yaşındaki futbolcunun sakatlığı ile ilgili gelişmeler şöyle olmuştu: Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında dizinde ağrı hisseden Abdülkadir kendini yere bırakmış ve 72. dakikada da oyundan alınmıştı.

Trabzonsporda Abdülkadir Ömür başarılı bir operasyon geçirdi
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür başarılı bir operasyon geçirdi

Abdülkadir'i 6 ay sahalardan uzak tutacak hatalar da bununla başladı. Bordo-mavili futbolcu dinlendirildikten sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile oynanan rövanş maçında sahaya sürüldü ancak daha ilk yarıda ağrılar yüzünden kenara alındı.

Abdülkadir Ömürü göz göre göre yaktılar İhmaller zinciri...

ERTESİ GÜN TAKIMLA İDMANA ÇIKARDILAR

Maçın ardından kulüpten yapılan açıklamada ise oyuncunun sol dizinde ödem oluştuğu ve tedavisine başlandığı belirtildi. Ancak Abdülkadir bir sonraki gün yapılan antrenmanda da yer aldı. Genç futbolcu bu süreçte ağrılarının bir türlü geçmediğini belirterek eski kulüp doktoru ve şu an Milli Takım'da görev yapan Ufuk Şentürk'e gözüktü ve skandal burada ortaya çıktı. Şentürk kısa bir MR incelemesinin ardından oyuncunun sol dizinde menisküs yırtığı olduğunu ve hemen ameliyat edilmesi gerektiğini belirtti.

YIRTIK TESPİTİNİ DİKKATE ALMAMIŞLAR!

Tetkiklerin derinleşmesiyle Abdülkadir Ömür'ün menisküs yırtığının oldukça derin olduğu ve buna, yapılan ihmallerin neden olabileceği iddia edildi. Bunun üzerine de yönetim Abdülkadir'in MR sonucuna bakarak ödem olduğunu iddia eden kulüp doktoru Hakan Bozdoğan'ın savunmasını istedi ve ardından görevden uzaklaştırdı. Yıldız futbolcunun ilk MR'ını çeken hastanedeki radyologların da, MR raporunda oyuncunun sol dizinde yırtık olduğuna vurgu yaptığı ancak bu uyarının dikkate alınmadığı ifade edildi.

Abdülkadir ameliyat sonrası bu fotoğrafı paylaşarak şu yorumu yaptı: "Unutma. Her karanlık gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Karanlığı aydınlığa, hüzünleri ferahlığa çeviren bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Elhamdülillah..

Abdülkadir Ömürü göz göre göre yaktılar İhmaller zinciri...

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