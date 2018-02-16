Abdülkadir Ömür’e yakın takip
Bordo-Mavililer’in yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun radarında.
Bordo-Mavililer’in yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun radarında.
18 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip eden Rumen çalıştırıcı, Abdülkadir’e mesajı yolladı.
Lucescu’nun, “Çok iyi performans gösteriyorsun. Böyle oynamaya devam et. Çok iyi yoldasın” dediği iddia edildi. Şu ana kadar Ay Yıldızlı formayı giymeyen genç oyuncunun ilk açıklanacak aday kadroda yer alması bekleniyor.
FANATİK
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