Abdülkadir Ömür'den Ünal Karaman için mesaj!

Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan Abdülkadir Ömür, Ünal Karaman için paylaşımda bulundu.

Genç futbolcunun paylaşımında, "Hakkınızda hayırlısı olsun hocam" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'da bir diğer yıldız Onazi ise "Seni tanımaktan, seninle çalışmaktan mutluluk duydum hocam. Öğrettiğin her şey ve dostluğun için çok teşekkürler. Yolun açık olsun." şeklinde paylaşım yaptı.

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