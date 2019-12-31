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Futbol
Haber Giriş: 31.12.2019 - 20:43,Son Güncelleme:/

Abdülkadir Ömür'den Ünal Karaman için mesaj!

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Abdülkadir Ömür'den Ünal Karaman için mesaj!

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, teknik direktör Ünal Karaman için veda paylaşımı yaptı.

Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan Abdülkadir Ömür, Ünal Karaman için paylaşımda bulundu.

Genç futbolcunun paylaşımında, "Hakkınızda hayırlısı olsun hocam" ifadeleri yer aldı.

Abdülkadir Ömürden Ünal Karaman için mesaj

Trabzonspor'da bir diğer yıldız Onazi ise "Seni tanımaktan, seninle çalışmaktan mutluluk duydum hocam. Öğrettiğin her şey ve dostluğun için çok teşekkürler. Yolun açık olsun." şeklinde paylaşım yaptı.

Abdülkadir Ömürden Ünal Karaman için mesaj

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