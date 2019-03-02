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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
02.03.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Abdülkadir Ömür'den kötü haber!

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Abdülkadir Ömür'den kötü haber!

Sağ ayak topuğundaki ağrıları bir türlü geçmeyen ve tedavi amacıyla Almanya’ya giden Trabzonspor’un 19 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür, en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacak.

Sezonun ikinci yarısında sağ ayak topuğundaki ağrıların artması nedeniyle beklenilen performansı sergileyemeyen Abdülkadir Ömür, ligde son oynanan Göztepe ve kupadaki Ümraniye maçlarında forma giyememişti. Bu sürede Trabzon'da kalarak tedavisi yapılan Abdülkadir Ömür, daha sonra kulübün eski doktoru Ufuk Şentürk'e gözükmek üzere Almanya'ya gitti.

Avrupa'nın en önemli hastanelerinden Charite Hastanesi'nde Kalça ve Diz Protezi Bölümü Başkanı olan Şentürk'e gözüken Abdülkadir'in tedavi amacıyla en az 1 hafta daha Almanya'da kalmasına karar verildiği kaydedildi. 19 yaşındaki futbolcunun bu nedenle Kasımpaşa ve ardından Akhisar ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi.

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