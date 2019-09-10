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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
10.09.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Abdülkadir Ömür'de sıkıntı büyük! Yırtık derinde

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Abdülkadir Ömür ameliyat masasına yatacak ama sıkıntı büyük. Takıma dönüşünün 4-6 haftayı bulacağı açıklanan Trabzonsporlu yıldızın, sol dizindeki menisküs yırtığının derinde olduğu ve sürenin yaklaşık 4 ayı bulabileceği ortaya çıktı.

Trabzonspor'da menisküs sakatlıkları yaşayan iki isimden Yusuf Sarı dün İstanbul'da ameliyat olurken, Abdülkadir Ömür, perşembe günü Almanya'da eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilecek. Daha önce iki oyuncunun 4-6 hafta arasında sahalara dönebileceği açıklanırken, Abdülkadir için bu sürenin 4 ayı bulabileceği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre genç yıldızın menisküs yırtığının hayli derinde olduğu, takıma dönme tarihinin devre arası olacağı kaydedildi.

20 yaşındaki Ömür, Süper Lig'in ilk iki haftasında 161 dakika görev yapmış, 1 gol, 1 asistle takıma katkı vermişti.

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YUSUF SARI AMELİYAT OLDU
Yusuf Sarı dün sol diz dış menisküsünden ameliyat oldu. 20 yaşındaki oyuncunun 6 hafta sonra müsabakalarda görev alabileceği ifade edildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Sarı'yı hastanede ziyaret etti.

OYUNCULARA BORÇ KALMADI
Trabzonspor yönetimi, geçen ay oyunculara yaptığı yüklü ödemenin ardından sezon başı alacaklarını içeren 14 milyon TL'yi de hesaplara yatırdı. Oyunculara hiç borcu kalmayan bordo-mavili yönetim şimdiden gelecek ay yapılacak ikinci etap ödemesi için kaynağı oluşturmaya başladı. Bankalar Birliği yapılandırmasından sonra ekonomik olarak rahat bir nefes alan kulüpte, personelin maaşı da gününü geçirmeden yatırılıyor.

Abdülkadir Ömürde sıkıntı büyük Yırtık derinde

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