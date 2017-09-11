Abdülkadir Ömür: ''Trabzonspor'a faydalı olmak istiyorum''

Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor'da oyuna ikinci yarıda giren genç yetenek Abdülkadir Ömür, elinden geldiğince kendisine verilen şansı iyi kullanarak bordo-mavili takıma faydalı olmak istediğini belirtti.

Abdülkadir Ömür, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği maçında ilk yarı yenik duruma düşmeleri rağmen ikinci yarıda iyi mücadele ettiklerini anımsatarak, "Devreye 1-0 yenik girmemize rağmen mücadeleyi bırakmadık. Maçı çevirebileceğimize inandık. Hocam da bana bu şans verdi. Geçen hafta da şans vermişti. Ben de elimden geldiğince bu şansı iyi kullanarak Trabzonspor'a faydalı olmak istiyorum." diye konuştu.

Ersun Yanal'ın oyuna girmeden önce kendisiyle konuştuğunu ve bunun kendisine artı bir motivasyon kazandırdığını aktaran Abdülkadir Ömür, Yanal'a kendisine bu şansı verdiği için teşekkür etti.

Fiziğinin çok tartışıldığını ifade eden genç oyuncu, "Fiziğim çok tartışılıyor ama Allah vergisi yapacak bir şey yok. Ben çalışıyorum hocalarım sağ olsun beni özel çalıştırıyorlar. Çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Yazıcı ile birlikte aynı anda sahada olmayı hep konuştuklarını söyleyen Abdülkadir, şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf ağabey ile birlikteliğimiz altyapıdan geliyor. Ona da geçen yıl böyle bir şans geldi, şansını iyi değerlendirdi. Trabzonspor forması altında ilk 11'de oynamaya başladı. Asistler, goller derken çok iyi maçlar çıkardı. Yusuf Yazıcı ile hep konuşuyorduk, 'bir gün birlikte Trabzonspor formasıyla maça çıkacağız' diye. Bu nasip oldu ve aynı sahada forma terlettik. Çok mutlu oldum, asist ve gol yaptığımızda birbirimize sarılarak sevincimizi belli ettik."

Abdülkadir Ömür, maçtan sonra anne ve babasının aramasından dolayı çok mutlu olduğunu ve bu sevincin anlatılamayacağını da sözlerine ekledi.