Abdülkadir Ömür Almanya'ya gidiyor
Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında oynayamayan Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Topuğundaki ağrıların geçmemesi nedeniyle, takımla birlikte çalışmalara katılamayan, Bordo- Mavili genç yıldızın Almanya’ya kontrole gideceği öğrenildi.
Sakatlığı nedeniyle takımla birlikte çalışamayan Abdülkadir Ömür'ün topuğundaki geçmeyen ağrılar nedeniyle kontrol için Almanya'ya gideceği öğrenildi.
Almanya’da yapılacak kontrol sonrasında tedavisine başlanacak Abdülkadir Ömür’un sakatlığının durumuna göre sahalara dönüş tarihi de belli olacak.
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