Abdülkadir, Çalımbay'ın gözdesi oldu
Trabzonspor’un genç yeteneği Abdülkadir Ömür bu sezon büyük bir çıkış yakaladı ve teknik direktör Rıza Çalımbay’ın en çok süre verdiği isimlerin başında geldi.
Ligin son 9 haftasında da maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 18 yaşındaki futbolcu, formaya iyice ısındı. Genç oyuncu, 2015-2016 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 maçta 40 dakika, 2016-2017 sezonunda ligde 2 maçta 14, kupada ise 3 maçta 175 dakika olmak üzere 5 resmi maçta 189 dakika sahada kalmıştı.
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