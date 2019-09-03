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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.09.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Abdulcebrail Akbulut, BB Erzurumspor'da! | Transfer haberleri...

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Abdulcebrail Akbulut, BB Erzurumspor'da! | Transfer haberleri...

TFF 1. Lig'de mücadelede eden BB Erzurumspor transfer döneminin son gününde üç yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Bunların arasında yer alan Abdulcebrail Akbulut, Fenerbahçe'nin hazırlık kampında göz doldurmuştu. Sarı lacivertlilerin elinde sol bek orijinli sadece iki isim kaldı.

BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, yaptığı açıklamada, transfer döneminin son gününde BB Erzurumspr’un başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalya’nın Galatasaray’a transfer olduğunu belirterek, “BB Erzurumspor olarak 1. Transfer döneminin son gününde Fenerbahçe Spor Kulübü’nden sol bek mevkisinde oynayan Abdulcebrail Akbulut 1 yıllığına kiralandı. Yine Alanyaspor’da forma giyen, orta saha, sağ ve sol kanatta oynayabilen Hasan Ayaroğlu ile yine 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Ayrıca Katar Al Sadd kulübündeki sözleşmesi biten Cezayirli Forvet ve Sol Kanat oyuncusu Jugurtha Hamroun ile de bir yıllık sözleşme imzalandı” diye konuştu.

Dal, Taylan Antalyalı ile sözleşmenin karşılıklı fesh edildiğini ifade ederek, “Oyuncumuz Galatasaray kulübüne imza atmıştır. Takımımıza katkıları için teşekkür eder, başarılarının artarak devam etmesini dileriz” dedi.

FENERBAHÇE'NİN ELİNDE SADECE 2 İSİM KALDI!

Abdulcebrail Akbulut, Fenerbahçe'nin hazırlık kampındaki performansıyla göz doldurmuştu. Sezona sakat başlayan Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte ön plana çıkması beklenirken, Nabil Dirar o bölgede performansıyla formayı kaptı.

Alternatiflerin azlığı sebebiyle Abdulcebrail'in yine de kadroda tutulması bekleniyordu ama Erzurum ekibine kiralandı. Sarı lacivertlilerin elinde sol bek orijinli sadece 2 isim kaldı!

Sezona sakat başlayan Hasan Ali Kaldırım ve 2000 doğumlu Muhammet Ömer Çakı...

Abdulcebrail Akbulut, BB Erzurumsporda | Transfer haberleri...

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