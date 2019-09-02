Abdoulay Diaby kimdir? Abdoulay Diaby Beşiktaş'a transfer oldu mu?
Beşiktaş, Sporting forması giyen Abdoulay Diaby ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Portekiz ekibi Sporting'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Abdoulay Diaby, geçen sezon 45 maçta 6 gol atmış ve 4 asist yapmıştı. Peki, Abdoulay Diaby kimdir?
Malili futbolcu Abdoulay Diaby, 21 Mayıs 1991 tarihinde dünyaya geldi. Futbola Fransız ekibi Sedan’ın altyapısında başladı, 2013 senesinde Lille’e katıldı.
İki sezon kiralık olarak Belçika’da Mouscron forması giyen Abdoulay Diaby, 2015 yazında Club Brugge’a transfer oldu. Belçika ekibinde 3 yıl geçiren Malili futbolcu 2018 yazında ise 4,5 milyon euro’luk bedelle Sporting’e gitti.
Mali Milli Takımı formasını da 17 kez giydi ve 5 gol attı.
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