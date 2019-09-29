Abdoulay Diaby: Camiayı tatmin edecek sonuçlar alamıyoruz
Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig'de 6. hafta maçında kozlarını paylaştı. Bordo Mavili ekip sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Siyah Beyazlı takımın yeni transferi Abdoulay Diaby, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İşte Diaby'nin maç sonu açıklamaları:
"Takım olarak zorlu periyottan geçiyoruz. Hatalarımızı incelememiz gerekiyor. negatif olmamalıyız. Bu taraftar için her şeyimizi vermeliyiz. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, camiayı tatmin edecek sonuçlar alamıyoruz. Daha iyisini yapmalıyız."
"Üçüncü bölgede tehlike yaratamıyoruz. Top kayıplarından sonra rakibe çok pozisyon veriyoruz. Bunu tersine çevirdikten sonra her şey daha iyi olacak."
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