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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.09.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Abdou Razack Traore hedefi belirledi

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Abdou Razack Traore hedefi belirledi

Sivasspor'un yeni transferi Abdou Razack Traore, transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Abdou Razack Traore, takımın başarısı için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini söyledi.
Türkiye'deki kariyerinde Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor ve geride kalan sezonda Konyaspor formasını giyen 30 yaşındaki Traore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'a transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivasspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Burkina Fasolu oyuncu, "Takımın başarısı için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Geçen yıldan daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum." dedi.

Sivasspor ile ortak hedeflerinin olduğunu vurgulayan Traore, şunları kaydetti:

"Eğer bu takıma geldiysem demek ki benim de bu takımla ortak hedefimiz var. Zaten bu hedef doğrultusunda Sivasspor ailesine geldim. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ı tanıyorum, Konyaspor'da birlikte çalıştık. Ne istediğini de iyi biliyorum. O yüzden Sivasspor'da onun olmasının adaptasyon sürecimi daha da hızlandıracağını düşünüyorum. Hocanın ne istediğini ve benden ne beklediğini iyi biliyorum. Çok yoğun çalışacağım ve bu şekilde devam edeceğiz."

Sivasspor 1-1 Gazişehir
Sivasspor 1-1 Gazişehir

- UEFA Avrupa Ligi hedefi

Kırmızı-beyazlı ekibin Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediğini aktaran Traore, "Gerçekten Avrupa Ligi hedefinin olması çok iyi. Hedeflere kısa süreli bakmak da lazım. Her maç zor ve her maçı final gibi oynamamız lazım. Sezonun sonlarına doğru puan tablosuna bakıp ona göre değerlendirme yapmak lazım. Hedefler doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.
Sivasspor taraftarına da teşekkür eden Traore, "Artık Sivasspor ailesinin bir üyesiyim. Elimden gelen her şeyi yapacağım, bu forma ıslanacak." ifadelerini kullandı.

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