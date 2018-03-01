Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkımında büyük ihmal!
Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkım işlemi ‘asbest kontrolü’ yapılmadığı için durduruldu. Firma yerine civardaki okul velilerinin yaptırdığı kontroller sonucu asbeste rastlanmazken, ihmale rağmen sonuçların temiz çıkması büyük şans olarak değerlendirildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, yıkım kararı alınan Abdi İpekçi Spor Salonu’ndaki çalışmalar Zeytinburnu Belediyesi tarafından durduruldu. Yıkım sırasında “asbest kontrolü yapılmadığı” iddiaları üzerine, salonun yakınında eğitim gören özel bir okul öğrencilerinin velileri, Bakırköy Adliyesi’ne gelerek savcılığa yaptıkları suç duyurusuyla Zeytinburnu Belediyesi görevlilerini şikayet etmiş, yıkımın durdurulmasını talep etmişlerdi. Veliler ayrıca aynı amaçla İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı’na (İŞGÜM) da başvurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı’ndan, Zeytinburnu Kaymakamlığı’na, ‘alanda inceleme yapılması’ için çalışmaların durdurulmasını talep eden yazı gönderildi. Bu yazı, Zeytinburnu Belediyesi’ne ulaştı ve çalışmalar durduruldu.
VELİLER YAPTIRDI
Spor Salonu’nun etrafında birçok okul ve hastane bulunuyor. TBF’nin yaptırdığı yıkım öncesi, inşaat firmasının ‘asbest kontrolü’ yaptırmaması büyük bir ihmalkarlık olarak değerlendirildi. Okul yönetim kurulu ve velilerin, özel firmaya yaptırdığı kontroller sonrası yıkım alanında asbeste rastlanmadı. Alınan temiz raporu sonrası, dün durdurulan yıkım çalışmalarının en kısa zamanda yeniden başlaması bekleniyor.
ASBEST NEDİR?
Yalıtımda kullanılan ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir mineraldir. (Fanatik)
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