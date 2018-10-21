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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
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21.10.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

ABD'de pole pozisyonu Hamilton'ın!

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ABD'de pole pozisyonu Hamilton'ın!

Formula 1'de ABD Grand Prix'sine, Mercedes takımından Hamilton ilk, şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Ferrari'den Vettel ise 5. sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı ABD Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Lewis Hamilton, 1 dakika 32.237 saniyelik derecesiyle kariyerinde 81. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.
Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, 1:32.298 ile 2'nci, Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen ise 1:32.307 ile 3. en iyi zamana imza attı.
Bitime 4 yarış kala Hamilton'ın 67 puan arkasındaki Vettel, ilk antrenman seansında kırmızı bayrak sallanırken yavaşlamadığı için aldığı ceza yüzünden mücadeleye 5. cepten başlayacak.

Pilotlar klasmanının zirvesinde 331 puanla Hamilton yer alıyor. Büyük Britanyalı sürücüyü, 264 puanla Vettel ve 207 puanla bir diğer Mercedes pilotu Valtteri Bottas izliyor.  ABD Grand Prix'si TSİ 21.10'da koşulacak.

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