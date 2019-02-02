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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.02.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

ABD'de gözler Super Bowl'da! Nefesler tutuldu...

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ABD'de gözler Super Bowl'da! Nefesler tutuldu...

ABD'de yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için nefesler tutuldu.

ABD'nin en çok izlenen organizasyonu olan ve bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek Super Bowl, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.

Bu seneki mücadelede Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Los Angeles Rams ile Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu New England Patriots karşı karşıya gelecek.

Normal sezonu, Los Angeles Rams 13 galibiyet ve 3 yenilgiyle, Patriots ise 11 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.

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New England Patriots favori olarak maça başlıyor.

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Rams rövanş peşinde

Rams, 3 Şubat 2002'de oynanan 36'ncı Super Bowl karşılaşmasında 20-17 mağlup olduğu Patriots takımından rövanşını almak için ter dökecek.

Tarihinde 4'üncü kez kupayı hedefleyen Rams, NFL tarihinde 3 farklı kente şampiyonluk kazandıran tek kulüp olma özelliğini taşıyor. Rams, 1945 sezonunda Cleveland, 1951'de Los Angeles ve 1999'da St. Louis kentlerini temsil ederek şampiyon oldu.

Son olarak 30 Ocak 2000 tarihinde Atlanta kentinde düzenlenen 34'üncü Super Bowl maçında kupaya uzanan Rams, 19 yıl sonra aynı mutluluğu yaşamak istiyor.

Patriots 6'ncı şampiyonluğun peşinde

Rams'i 17 yıl önce Super Bowl'da yenmesinin ardından elde ettiği başarılarla NFL'de adından sıkça söz ettiren Patriots takımı ise 6'ncı kez Super Bowl şampiyonu olmak için ter dökecek.

NFL'de 2001, 2003, 2004, 2014 ve 2016 sezonlarında kupayı kaldıran Patriots, son 5 yılda 4'üncü kez Super Bowl'da mücadele edecek.

Geçen sene düzenlenen 52'nci Super Bowl maçında Philadelphia Eagles'a 41-33'lük skorla mağlup olan Patriots, bu sene kupaya uzanarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.

En başarılı antrenör-oyuncu ikilisi

Patriots takımının 66 yaşındaki baş antrenörü Bill Belichick ve kariyerinin sonuna yaklaşan 41 yaşındaki tecrübeli oyun kurucusu Tom Brady, NFL tarihinin en başarılı antrenör-oyuncu ikilisi olarak öne çıkıyor. 2001 sezonundan bu yana Patriots'ta görev alan ikili, son 18 yılda 9'uncu kez Super Bowl'da bir arada mücadele edecek.

Belichick-Brady ikilisi bugüne kadar 5 Super Bowl maçından şampiyonlukla ayrılırken, 3 Super Bowl müsabakasını ise kaybetti. Brady'nin NFL'de 3 MVP (en değerli oyuncu), Super Bowl maçlarında ise 4 MVP ödülü bulunuyor.

Patriots, rakibini geçerek 6 Super Bowl ile NFL'de en çok şampiyonluğu bulunan Pittsburgh Steelers'ı yakalamayı amaçlıyor.

Rams'in genç kadrosu

Patriots'ın tecrübeli antrenör-oyuncu ikilisine karşı, Rams takımının genç kadrosu dikkati çekiyor.

Rams'in başantrenörü Sean McVay, iki yıl önce takımın başına geçtiğinde, NFL tarihinin en genç başantrenörü unvanını elde etti. Geçen hafta 33 yaşını dolduran McVay, Super Bowl'da mücadele edecek en genç başantrenör olarak da tarihe geçecek.

Rams'in 24 yaşındaki oyun kurucusu Jared Goff, NFL draft'ında birinci, koşucusu Todd Gurley ise 10'uncu sıradan seçilmişti.

Öte yandan, Super Bowl 53'ün devre arası şovunda ise ABD'li rock grubu Maroon 5, rapçi Travis Scott ve Big Boi sahne alacak. 

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