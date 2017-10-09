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ABD ile yaşanan vize krizi basketbolcuları etkileyecek mi?

Türkiye'nin ABD ile yaşadığı vize krizinin, basketbolu da vurabileceği iddiaları camiada konuşulmaya başlandı.

Fatih SABOVİÇ
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Türkiye'de oynanacak Euroleague ve FIBA maçları için ülkemize gelecek takımlardaki ABD pasaportlu basketbolcuların kararın değişmesi durumunda sıkıntı yaşayabileceği öne sürüldü.

Hürriyet Spor Arena'nın ulaştığı, Türkiye Basketbol Federasyonu'na yakın kaynaklar ise böyle bir durumun çok büyük bir ihtimalle söz konusu olmayacağını dile getirdi.

Kulüplerin sezonluk seyahat programlarında vizelerle ilgili önlemler alındığı ve ABD pasaportuna sahip oyuncuların Türkiye'ye giriş-çıkış konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağı dile getiriliyor.

EuroleagueFIBATBFABD pasaportlu basketbolcular
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