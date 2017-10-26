'Abartmaya gerek yok! F.Bahçe ile G.Saray arasındaki puan farkı 5...'

Uzun yıllar Fenerbahçe’de görev aldıktan sonra teknik adamlık kariyerine geri dönen İsmail Kartal bu yıl Ankaragücü ile önemli başarılar elde ediyor. 1. Ligde son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirveyi çok yakından takip eden sarı lacivertlilerin teknik adamı ile hem Ankaragücü’nü hem de Fenerbahçe’yi konuştuk.

İşte Kartal’ın görüşleri…



- Maçlarda koşu mesafelerini ölçen veriler var. Bazı kulüplerin anlaşması var. Bizim öyle bir anlaşmamız yok. Rize’nin ve Altınordu’nun var. Onlarla yaptığımız maçlarda veri alıp kullandık. Aşağı yukarı tahmin ediyoruz verileri ama yine de tam rakamlar yoktu… O firmaya da kulüplere de teşekkür ederiz.



- Bazı takımlardan bana Ankaragücü’ndeyken teklif geldi. Ama görüşmeyi kabul etmedim…

- Ekonomik anlamda Ankaragücü’nün büyük sıkıntıları var. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok karakterli oyuncular ile bugüne kadar geldik ve iyi çalışıyoruz. Arkadaşlık takımı ayakta tutuyor. En büyük enerjimiz bu…İlk geldiğimde taraftar bana tepki göstermişti. Ama şimdi onlar da takımdaki iyi durumu görüyorlar. Çok oyuncum yeni geldi ve maçlarda birbirlerini tanıyorlar.

ZAMAN GEREKİYOR

- Fenerbahçe her geçen gün üzerine koyacak. Aykut Kocaman’a zaman verilmeli demiştim. Yeni bir oluşum ve yeni bir sistem var. Oyuncuların adapte olması bir süreç. Zaman içerisinde başarılı olacaktır…

- Galatasaray maçında Fenerbahçe’nin ilk 15-20 dakikada baskıyı azaltıp kazanabileceğini söylemiştim Fenerbahçe 10-15 dakika sonrası oyunun kontrolünü aldı. Mücadele vardı. Hırs vardı. Oyun içinde bir tempo vardı. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra savunma yaptı.

- Fenerbahçe’nin kendi evinde Galatasaray’ı yendiğini varsayıp 5 puan fark varmış gibi lige konsantre olmalı.

- Cüneyt Çakır her iki takıma da çok kritik kararı var. Janssen’in attığı gol ve Hasan Ali’nin eline çarpan gol. Bunlar saliselik olaylar. O golü verebilirdi vermedi…Hasan Ali yere düşmüş. Elini nereye koyacak? Bunu verebilir. Vermeye de bilir. O anlarda o kararı vermek çok kolay değil… Camialar büyük olunca çok konuşuluyor bu konular.

- Galatasaray’ın 10 kişi kalması hem Galatasaray’ın lehine hem aleyhine oldu. Aykut Kocaman’ın adına biraz şanssızlık oldu. Değişiklikler sonrası Galatasaray’ın 10 kişi kalması kapanmalarına neden oldu . Oysa Aykut Kocaman bu değişiklikleri Galatasaray’ın 11 kişi oynaması ve geride açık vereceğini hesaplayarak yapmıştı. Bu nedenle şanssızlık diyebiliriz.