Aatıf tüm planları bozdu!
Satılmasına kesin gözüyle bakılan Aatif'ın performansı göz dolduruyor.
Fenerbahçe'de yönetimden teknik heyete büyük bir değişim yaşanırken takımdaki bazı isimlerin gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.
Aatif’ın da gitmesi bekleniyordu. Ancak işler pek de beklendiği gibi gitmedi.
32 yaşındaki kanat oyuncusu, hazırlık kampında öyle bir performans gösterdi ki Cocu onun tutulmasını istedi.
Faslı yıldız daha önce yaptığı açıklamada, “F.Bahçe’den ayrılacağımı düşünmek kabus gibi. Ben kalmak istiyorum” demişti.
Kanarya’yla 1 yıl mukavelesi kalan futbolcu, yeni sezonda yine Sarı-Lacivertli formayı giyecek.
Sezon sonunda ise performansına bakılarak onunla ilgili yol haritası belirlenecek.
(Akşam)
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