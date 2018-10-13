Aatıf: "İyi niyetim yanlış anlaşıldı"

Aatıf Chahechouhe, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aile ortamındaki iyi niyetli konuşmasının, yanlış anlaşıldığını belirtti.

Süper Lig'de oynanan Kayserispor maçının ardından soyunma odasında takım kaptanı Volkan Demirel'in ardından söz aldığını belirten Faslı oyuncu, şunları ifade etti:

"Süper Lig'in 4. haftasındaki Kayserispor maçı sonrası soyunma odasında başkanımız Ali Koç, haklı olarak memnuniyetsizliğini dile getirdi. Ben de kaptanımız Volkan Demirel'in ardından söz alıp, 'Geçen sezon daha iyi bir kadroyla şampiyon olamadık. Bu sezon şampiyonluk istiyorsunuz ancak takımda her şey değişti. Hoca değişti, yeni oyuncular geldi, önemli oyuncular gitti. Hızlı bir şekilde bunu başarmak kolay değil.' dedim. Asla şu andaki takım için 'kalitesiz' ifadesini kullanmadım."

Aynı düşünceleri daha sonra takım arkadaşlarıyla paylaştığını aktaran Aatıf Chahechouhe, "Benim burada asıl demek istediğim, takımı eleştirirken, oyuncularla birlikte herkesin sorumlu olduğu, herkesin kendisini eleştirmesi gerektiği ve doğru tespitler yaptıktan sonra gereken çözümlerin alınabileceğine vurgu yapmaktı. Samimi olarak bir aile ortamında bunu ifade ettim. Takımın menfaatleri için eleştirilerde bulundum, düşüncemi söyledim. İçinde bulunduğumuz durumu umursamamış olsam, zaten hiç konuşmaz, sessiz kalırdım." değerlendirmesinde bulundu.



"Neşeli ya da gülen tavırlar içinde olmadım"



Aatıf Chahechouhe, takım kötü giderken vurdumduymaz tavırlar içinde olmadığını dile getirdi.

Olayların zamanlamasının büyük önem taşıdığını vurgulayan 32 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"Ben asla takımım kötü giderken, neşeli ya da gülen tavırlar içinde olmadım. Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından ve daha sonra Beşiktaş derbisinde galip gelememiş olsak da en azından mağlup olmadığımız için ortaya koyduğumuz oyundan ötürü başkanımız Ali Koç bizi tebrik etti. Moral açısından kendimizi toparladık. Öyle günlerde bir takımda pozitif enerjinin olması, insanların gülmesi, tekrar ayağa kalkmak adına önemliydi. Bu iki maçtan sonra sıkıntı yoktu. Çaykur Rizespor maçından sonra bütün takım üzüntü içindeydi. Bu şekilde anlatıldığı gibi gülmeler, şakalaşmalar asla yaşanmadı. Kaybettiğimizde üzüldük, kazandığımızda güldük. Bunun dışında bir hareketim olmadı. Disiplinsizlik ve vurdumduymazlık kariyerim boyunca bana uzak olan 2 kelimedir."

Teknik direktör Phillip Cocu ile sezon başından itibaren iyi anlaştıklarını ve Hollandalı çalıştırıcının sakatlık sürecinde kendisine çok yardımcı olduğunu aktaran Chahechouhe, "Bu süreçte ve sonrasında eğer bir disiplinsizlik, vurdumduymazlık söz konusu olsaydı, hocamız zaten gereğini yapardı. Ben asla profesyonelliğimden ödün vermedim, vermeyeceğim de. Sadece işimi yaptım. İçeride olanları dışarıyla paylaşmak ve ihanet asla söz konusu olamaz. Vicdanen rahatım." şeklinde görüş belirtti.

Aatıf Chahechouhe, takım içinde gruplaşma ya da başka bir futbolcunun oynaması için baskı yapmanın kendisine göre bir şey olmadığını da belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nabil Dirar ile aynı ülkeden geliyoruz. Beraber milli takımda da oynuyoruz. Kendisi benim için değerli bir insan ama bizler profesyonel futbolcularız. Onun oynamama sürecinde benim takıma bir müdahalem ya da hocaya bu konuda bir talebim asla olmamıştır, olamaz. Bu durumu da hocamız Cocu'ya sorabilirler. Bazı oyuncular bazı oyuncularla daha fazla vakit geçirebilir ancak her şeyden önce takım gelir. Ben her arkadaşıma eşit mesafede olmuşumdur ve asla gruplaşma, hocaya, yönetime ya da sportif direktöre karşı olumsuz bir tavrım söz konusu olmamıştır, olamaz da. Sonuç olarak kadro dışı kalmam, performansımla ilgili bir şey ya da hoca kararıyla olsaydı, benim için bu kadar üzücü olmazdı. Maalesef iyi niyetli konuşmam yanlış anlaşıldı ve rahatsız etti. Fenerbahçe'nin profesyonel futbolcusuyum. Hatalı olmadığımı düşünmeme rağmen, kulübümün kararlarına saygı duymaya devam edeceğim."

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