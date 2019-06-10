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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.06.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Aatıf Chahechouhe: "Volkan Demirel'e çok üzüldüm"

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Aatıf Chahechouhe: "Volkan Demirel'e çok üzüldüm"

Sezonu Çaykur Rize'de bitiren, birçok takımın transfer listesinde olan Aatif Chahechouhe kendisi adına kötü başlayan ama mutlu biten sezonu ilk kez anlattı ve Fenerbahçe'de, Ali Koç ve Volkan Demirel arasında geçen soyunma odası konuşmalarına da açıklık getirdi.

Süper Lig'de Sivas formasıyla gol krallığı yaşayan, sonrasında 2.5 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra bu sezonun ikinci yarısını Rizespor'da tamamlayan Aatif Chahechouhe, ilk kez konuştu.

Kendi adına sezonun değerlendirmesini yapan Aatif, ilk devrede yaşadıklarını ve Rize'yi nasıl ligde tuttuklarını anlattı.

Şimdi söz, Türkiye'deki 7. yılını yaşayan Faslı yıldızda;

"Çok karışık bir sezonu geride bıraktım. Fenerbahçe ile sezon öncesi kampına katıldım ardından dizimden sakatlandım. İyileştikten sonra hocamız Phillip Cocu beni ilk 11'e aldı.

Sonrasında herkesin bildiği gibi kadro dışı kaldım. 4. haftada sahamızda Kayserispor'a 3-2 yenildik.

Başkanımız Ali Koç, soyunma odasında bu duruma çok sinirlendi. Yedek olduğum o maçta kaptanımız Volkan Demirel'le birlikte söz aldım ve 'Bu sezon takım, yönetim ve hoca dahil her şey yenilendi. Bir anda başarının gelmesi kolay değil' dedim."

Takımın iyiliği için konuştum'

"Çünkü o dönemde takımın iki önemli ismi Giuliano ve Josef satıldı, Soldado ile Valbuena ise oynamıyordu..

Ben sadece takımın iyiliğini düşünerek söz aldım ve düşüncemi belirttim. Kadro dışı kaldığım dönemde inanın kendi duruma değil, Volkan Demirel adına üzüldüm.

PAF Takıma gittiğimizde 18 yıldır bu kulübün formasını giyen ve bu takımın kaptanlığını yapan Volkan'ı o soyunma odasında görmek, benim için gerçekten zordu.

Kariyerimde bundan daha kötü durumlar da yaşadım. Ancak keşke Volkan bu duruma düşmeseydi. A Takım'dan ayrı ilk idmanlarımızda morali gerçekten çok bozuktu.

Çok fazla konuşmuyordu. Dirar ile birlikte onun moralini yükseltmeye çalıştık. Sonuçta hayat devam ediyordu."

1 hafta sonra teklif geldi'

"Takımdan ayrı kaldığımız dönemde Fenerbahçe maç kaybettiğinde büyük bir üzüntü yaşıyordu.

Sonuçta hayatı Fenerbahçe olan ve bu kulübün renklerine gönül vermiş bir efsaneden bahsediyoruz.

3 ay sonra Ersun Yanal göreve gelince, Nabil Dirar ve Volkan Demirel'le birlikte devre arası kampına çağrıldım.

1 hafta sonra Rizespor'un beni istediğini söylediler. Ben de onlarla görüştüm ve ikinci yarıyı orada tamamladım.

Oraya gitmek her anlamda beni mutlu etti. Ancak ne yaşanırsa yaşansın ben geçmişi geride bıraktım ve Fenerbahçe'ye de gelecek sezon için başarılar diliyorum.

Önümüzdeki sezon takım çok daha iyi olacaktır ve böyle bir sezon bir daha asla yaşanmayacaktır."

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