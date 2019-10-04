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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Aatif Chahechouhe: 'Fenerbahçe'den korkmuyoruz'

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Aatif Chahechouhe: 'Fenerbahçe'den korkmuyoruz'

Antalyaspor’un Faslı yıldızı Aatif, eski takımı Fenerbahçe ile oynayacakları maç için “Ligin en güçlü takımlarından birine karşı sahaya çıkacağız. Kadıköy’de oynamak kolay değil. Ancak onlardan korkmuyoruz ve çıkıp en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

Geçen sezona Fenerbahçe’de başlayan ve ikinci devrede Çaykur Rizespor’a transfer olarak takımın ligde kalmasında büyük pay sahiplerinden biri olan Aatif Chahechouhe, bu sezon başında Antalyaspor’a imza atmıştı.

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan ve 3-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçında bu sezonki ilk golünü atan Aatif, bu akşam Kadıköy’deki Fenerbahçe mücadelesi öncesi konuştu.

33 yaşındaki Faslı yıldız, hem takımın durumu hem de zorlu karşılaşmayla ilgili şunları söyledi:

“Antalya’da ailem ve ben çok mutluyuz. Şehir ve hava çok güzel. Kulüp, stat ve tesisler harika. Çok iyi bir takıma geldim. Hocamız ve başkanımız, takımın daha iyi olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Sezonun başında sakatlığım vardı ve daha iyi duruma gelince ilk 11’de oynamaya başladım.”

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‘Artık kolay maç yok’

“Bir oyuncunun kafasının rahat olması çok önemli. Henüz istediğim seviyede değilim ama zamanla daha iyi olacağıma inanıyorum. Yeni Malatya karşısında attığım gol elbette moral olarak çok iyi oldu. Malatya zor bir takım ve kazanmak her açıdan takıma özgüven verdi. Sezon sonu nerede oluruzun cevabını vermek şu an zor. Ligin çok başındayız. Ancak şu çok açık, Süper Lig’de artık kolay bir maç yok. Kimsenin maçtan önce kazanacağı garanti değil. Bu sezonun herkes için zor geçeceğini düşünüyorum.”

‘Hedef her zaman kazanmak’

“Fenerbahçe’ye karşı elbette zor bir maç oynayacağız. Ligin en güçlü takımlarından biri ve Kadıköy’de her rakip için orada oynamak kolay değil. Malatya karşısında aldığımız galibiyetin de moraliyle orada iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz tabii ki her maçı kazanmak. İyi oynarsak, mutlaka puan ya da puanlarla ayrılabiliriz. Bu ligde hiç kimseden çekinmiyoruz. Fenerbahçe’den de korkmuyoruz. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, zorlu maç öncesi bu açıklamaları yapmıştı...

"Fenerbahçe maçını kazanmak için oynayacağız"Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'de Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maça kazanmak için çıkacaklarını belirtti.
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Aatif Chahechouhe: Fenerbahçeden korkmuyoruz

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