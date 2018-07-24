Aatıf ameliyat oldu
Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Atıf Chahechouhe, dizinden menisküs ameliyatı geçirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı:
Dizinde hissettiği ağrıların ardından yapılan tetkikler sonucu sol dizinde menisküs yırtığı teşhisi konan futbolcumuz Atıf Chahechouhe
kulübümüzün sağlık sponsoru Liv Hospital da, Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından basarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavisine kulüp doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde başlanmıştır.
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