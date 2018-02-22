Aaatıf: Beşiktaş'ı yeneceğiz
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi kanatlardaki rekabet tavan yaptı. Aytemiz Alanya maçında dinlendirilen Nabil Dirar, derbide yerini büyük ölçüde garantiledi.
Ancak Aatif ile Valbuena arasındaki forma savaşı hız kesmeden devam ediyor. Aykut Kocaman da bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor. Tecrübeli çalıştırıcı dün iki öğrencisiyle özel bir görüşme yaptı. Kocaman, “Henüz derbide hanginizi oynatacağıma karar vermedim. Bunu belirleyecek olan sizsiniz” diye konuştu.
‘HATA İSTEMİYORUM’
Başarılı çalıştırıcı, “Antrenmanlardaki performansınızla formayı istediğinizi bana gösterin. Ayrıca hanginiz oynarsa oynasın beklentim aynı: Hata yapmadan, oyunun iki yönünde de arkadaşlarınıza destek vermeniz” dedi.
AATIF: BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ
Tecrübeli oyuncu, zorlu maç öncesi ezeli rakiplerine gözdağı verdi.
Aatif, “Takım olarak iyi bir çıkış yakaladık. Şampiyonluktaki iddiamızı herkese gösterdik. Zirve yarışındaki 4 takım da yarışı bırakmamaya kararlı. Ancak bizim büyük maçlardaki farkımız da ortada. Beşiktaş güçlü bir ekip ancak onları yenecek güçteyiz. Başakşehir karşısında ikili averaj avantajını cebimize koyduk. Bunu Beşiktaş önünde de yapacağız” diye konuştu. (Fanatik)
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