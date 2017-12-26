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A Spor yayın akışında neler var?

A Spor yayın akışı, futbolseverler tarafıdan araştırılıyor. Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesi kapsamında oynanacak olan karşılaşmaları canlı ekrana getirecek olan A Spor, yayın akışı ile merak ediliyor. İşte, merakla sorgulanan A Spor yayın akışı ve bugün yayınlanacak olan Türkiye Kupası mücadeleleri hakkında detaylı bilgiler

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A Spor yayın akışı içerisinde yer alan programlar ve karşılaşmalar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, A Spor canlı yayını içerisinde neler yer alacak? İşte, A Spor yayın akışı ve detaylı bilgiler

A SPOR 26 ARALIK YAYIN AKIŞI

07:00 Sabah Sporu | canlı
10:00 Maç Özetleri
11:00 Spor Ajansı | canlı
14:00 Gün Ortası | canlı
16:30 Bi Dünya Spor | canlı
17:00 Spor Gündemi | canlı
18:00 Ana Haber | canlı
18:30 GENÇLERBİRLİĞİ - BURSASPOR | ZTK - canlı
20:30 GALATASARAY - BUCASPOR | ZTK - canlı
22:30 Türkiye’nin Kupası | canlı
23:00 Son Sayfa | canlı

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FREKANS BİLGİLERİ NELERDİR?

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal

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