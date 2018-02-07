A Spor yayın akışı! 7 Şubat canlı yayın programı
A Spor yayın akışı içerisinde 7 Şubat gününde nelerin yer aldığı araştırılmaya devam ediyor. Özellikle futbol ağırlıklı programların yer aldığı A Spor yayın akışı içerisinde, zaman zaman basketbol ve diğer spor branşlarına da yer veriliyor. İşte, 7 Şubat A Spor canlı yayın akışı içerisinde yer alan programlar hakkında bazı bilgiler
A Spor yayın akışı, 7 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek prorgramlarla merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerin yayınlanması nedeniyle bir süredir yakından takip edilen A Spor yayın akışı içerisinde bugün nelerin yer aldığı merak konusu oldu. İşte, A Spor canlı yayın akışı içerisinde yer alan programlar ve kanalın frekans bilgileri hakkında detaylar
A Spor yayın akışının 7 Şubat programları;
07:00 Sabah Sporu | canlı
10:00 Spor Günlüğü | canlı
11:00 Spor Ajansı | canlı
14:00 Gün Ortası | canlı
15:00 Spor Gündemi | canlı
18:00 Kayserispor-Akhisarspor – ZTK | canlı
20:00 Türkiye’nin Kupası | canlı
20:30 Fenerbahçe – Giresunspor - ZTK | canlı
22:15 Türkiye’nin Kupası | canlı
A Spor alıcılarında yer almayan ya da platformlarda hangi kanalda olduğunu görmek isteyenler şu bilgilerden faydalanabilir;
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle