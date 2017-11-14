« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Basketbol>A Milliler yarın Polonya'yı konuk edecek

A Milliler yarın Polonya'yı konuk edecek

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.

AA
SON GÜNCELLEME

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Estonya'yı deplasmanda 81-56 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, elemelere yenilgiyle başlayan Polonya'yı da geçerek ikide iki yapmaya çalışacak.

Millilerde sakatlığı nedeniyle Estonya maçında forma giyemeyen Işıl Alben, Polonya karşısında da görev yapamayacak.

Statü

Elemelerde 32 takım, 4'erli 8 grupta mücadele ediyor.
Grubunu ilk sırada bitiren 8 takım ile en iyi 6 grup ikincisi, Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği finallere katılma hakkı elde edecek.
Türkiye, Çekya'nın ev sahipliğinde yapılan 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5. olmuştu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı2019 Avrupa Şampiyonası ElemeleriBasketbol
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL