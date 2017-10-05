A Milliler Antalya'dan ayrıldı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Eskişehir'de oynayacağı İzlanda maçı hazırlıklarını Antalya kampında tamamlayan A Milli Takım, konakladıkları otelden polis eskortu eşliğinde havalimanına geldi. Antalya Havalimanı VIP Terminali'nden giriş yapan A millileri az sayıda taraftar uğurladı. Polisin güvenlik önlemi aldığı terminal girişinde futbolcularla özçekim yapıp fotoğraf çektiren taraftarın sevgi gösterisinde bulunduğu A milliler Eskişehir'e hareket etti.



A MİLLİLERİN GRUPTAKİ 9'UNCU MAÇI

A Milliler yarın İzlanda ile grubundaki 9'uncu maçını oynayacak. Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak. A Milli Takım 34 bin 930 seyirci kapasitesine sahip Eskişehir Yeni Stadı'nda üçüncü maçına çıkacak. İlk sınavını özel maçta Moldova karşısında verip 3-1 kazanan Milli Takım ilk resmi maçını geçen ay Hırvatistan'la oynadı. Milliler, Mircea Lucescu yönetimindeki bu çok kritik ilk iç saha maçından da 75'inci dakikada Cenk Tosun'un golüyle 1-0 galip ayrıldı.

İZLANDA İLE 11'İNCİ MAÇ

A Milli Takım, Avrupa futbolunun yükselen değeri İzlanda'yla bugüne kadar oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi aldı. A milliler attığı 10 gole karşılık kalesinde 18 gol gördü. İlk galibiyeti 1994'te 5-0'lık ezici skorla elde eden A Milliler, İzlanda'yı 2 yıl önce EURO 2016 eleme grubunda son dakika golüyle mağlup ederek final vizesini aldı.

Öte yandan dün Uşak'ta vefat eden dedesinin cenaze törenine katılan Emre Mor'un, Antalya'ya gelmeden direkt Eskişehir'e gittiği kaydedildi.