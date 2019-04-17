A Milli Voleybol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
FIVB Uluslar Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyatları Elemeleri ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak milli takımın aday kadrosu 26 kişiden oluşuyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, bu yıl sırasıyla FIVB Uluslar Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyatları Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın aday kadrosuna 26 sporcu dahil edildi. TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli turnuvalara katılacağını belirterek, "Yoğun ve zorlu bir maraton bizi bekliyor. Bu yoğun maratonda geniş bir oyuncu havuzuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçen yıl tarihi bir başarıya imza atarak gümüş madalyayla tamamladığımız FIVB Uluslar Ligi’nde artılarımız ve eksilerimize bakıp en iyi sonucu almaya çalışacağız.
Olimpiyat Elemeleri’ndeki hedefimiz ise Tokyo’daki finallere katılabilmek. İkinci kez ev sahipliği yapacağımız Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda da son Dünya Şampiyonası’nın finalistleri Sırbistan ve İtalya’nın yanı sıra Rusya ve Hollanda gibi güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Teknik ekip ve oyuncularımızın, 16 yıl sonra ev sahipliği yapacağımız şampiyonada ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı. Başantrenör Giovanni Guidetti'nin oluşturduğu 26 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor: Pasörler: Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay (VakıfBank), Ezgi Dilik (Eczacıbaşı VitrA), Buse Ünal (Nilüfer Belediyespor), Elif Şahin (Karayolları)
Smaçörler: Hande Baladın (Galatasaray), Meryem Boz (Galatasaray), Meliha İsmailoğlu (Eczacıbaşı VitrA), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet), Ebrar Karakurt (VakıfBank), Neriman Özsoy (Toyota Queensesis), Şeyma Ercan (THY), Melis Durul (Çanakkale Belediyespor), Gözde Yılmaz (Eczacıbaşı VitrA), Hümay Topaloğlu (Beşiktaş), Cansu Çetin (Galatasaray)
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Beyza Arıcı (Eczacıbaşı VitrA), Zehra Güneş (VakıfBank), Kübra Akman (VakıfBank), Yasemin Güveli (Karayolları), Aslı Kalaç (Galatasaray), Ayçin Akyol (Karayolları)
Liberolar: Gizem Örge Güner (VakıfBank), Şebnem Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Aylin Sarıoğlu (Nilüfer Belediyespor)
- Milli mesai mayısta başlayacak
Milliler, 5 ayaktan oluşan 2019 FIVB Uluslar Ligi’nin 21-23 Mayıs'ta Sırbistan’da yapılacak ilk haftasında Sırbistan, Hollanda ve Güney Kore'nin karşısına çıkacak. Ay-yıldızlılar, ikinci haftada (28-30 Mayıs) Türkiye’de Almanya, Rusya, Japonya, üçüncü haftada (4-6 Haziran) Tayland’da Tayland, Bulgaristan, Dominik Cumhuriyeti, dördüncü haftada (11-13 Haziran) Çin’de Çin, ABD, Polonya ve beşinci haftada (18-20 Haziran) bir kez daha Türkiye’de Belçika, İtalya, Brezilya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu organizasyonun ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları Elemeleri'ne katılacak. Milliler, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin’in Ningbo kentinin ev sahipliği yapacağı mücadelelerde Çin, Almanya ve Çekya'nın yer aldığı B grubunu lider bitirip olimpiyat vizesi almaya çalışacak. Ay-yıldızlılar, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde ise ilk kez dört ülkenin (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenleyeceği 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na katılacak. Milli takım, Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile karşılaşacağı A grubu maçlarını, 23-29 Ağustos tarihlerinde TVF Başkent Spor Salonu’nda oynayacak.
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