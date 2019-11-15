A Milli Takım'ın rakipleri ne zaman belli olacak! Kura çekimi...
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde H Grubu 9. hafta maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020’ye katılma hakkını elde ederken, şimdi gözler Ay Yıldızlıların rakiplerinin kim olacağı çevrildi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta İzlanda ile golsüz berabere kalarak puanını 20'ye yükselten ve elemelerin bitimine 1 hafta kalan A Milli Futbol Takımı, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Milli Takımımızın İzlanda berabere kaldığı haftada Fransa sahasında Moldova'yı 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Bu durumda grubu hangi takımın lider bitireceği son hafta oynanacak karşılaşmalar sonunda belli olacak. Ay-yıldızlılar gruptaki son maçını 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacak.
A Milli Takım'ın Euro 2020'deki rakipleri 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00’de Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilecek kura çekiminde belirlenecek.
Avrupa Şampiyonası 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde 12 Avrupa ülkesindeki 12 kentte gerçekleştirilecek. Şampiyonada yarı final ve final karşılaşmaları İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.
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