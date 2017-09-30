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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Sabri Sarıoğlu...

A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

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Kadronun sürprizi ise 2011 yılında en son Milli Takıma davet edilen Sabri Sarıoğlu oldu.  A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

KALECİLER:
Harun Tekin
Serkan Kırıntılı
Volkan Babacan

DEFANS:
Kaan Ayhan
Sabri Sarıoğlu
Mehmet Topal
Ömer Toprak
Çağlar Söyüncü
Serdar Aziz
Caner Erkin
İsmail Köybaşı

ORTA SAHA:
Emre Belözoğlu
Nuri Şahin
Selçuk İnan
Cengiz Ünder
Emre Mor
Oğuzhan Özyakup
Okay Yokuşlu
Yusuf Yazıcı
Ozan Tufan
Tolga Ciğerci
Hakan Çalhanoğlu
Yunus Mallı
Arda Turan
Volkan Şen

FORVET:
Burak Yılmaz
Cenk Tosun
Enes Ünal
Mevlüt Erdinç

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