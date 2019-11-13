A Milli Takımımız'ın İzlanda karşısında iddaa oranı düştü! 1,65'ten...
A Milli Takımımız, İzlanda'yı yarın akşam TT Stadı'nda ağırlarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. İşte iddaa oranlarındaki değişim detayları...
Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda, ilk 8 maç sonunda 19 puanla zirvede yer alıyoruz. Fransa ile aynı puandayız ve TT Stadı'nda konuk edeceğimiz İzlanda, 15 puanla 3. sırada yer alıyor.
Risk Yönetimi, A Milli Takımımız'ın galibiyeti için verilen iddaa oranını ilk olarak 1,65 açıklamıştı.
İzlanda'da orta alanın önemli isimleri Aron Gunnarsson ve Johann Berg Gudmundsson'un İstanbul kafilesinde yer almaması, iddaa oyuncularının da iyice A Millilerimiz'e yönelmesini sağladı.
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Beraberliğe verilen iddaa oranı an itibariyle 3,20 olarak bültende yer alırken, İzlanda galibiyeti ise 3,90'dan oynanıyor...
A Milli Takımımız'ın lejyonerlerini tanıyalım...
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