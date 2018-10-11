A Milli Takımımız'dan golsüz prova!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı Rusya maçı öncesi Bosna Hersek ile hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Pozisyon zenginliği olan ve yüksek tempoda oynanan karşılaşmada net fırsatlar yakalayan A Millilerimiz aradığı golü bulamadı ve maç golsüz tamamlandı. A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim tarihinde deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.
STAT: Rize Yeni Şehir
HAKEMLER: Sergei Karasev (xx), Igor Demehko (xx), Aleksey Lunev (xx)
TÜRKİYE: Sinan (xx)- Şener (xx)(Dk.86 Mert x), Kaan (xx)(Dk.82 Ertuğrul x), Çağlar (xx), Ömer (xx)- Mahmut (x)(Dk.65 Yunus x), Okay (xx), Cengiz (xx)(Dk.80 Serdar x), Oğuzhan (xx)(Dk.86 Berkay x), Hakan (xxx), Enes (x)(Dk.46 Cenk x)
BOSNA-HERSEK: Sehic (xx)(Dk.46 Begovic x), Todorovic (xx), Vranjes (xx), Zukanovic (xx), Nastic (xx), Krunic (xx)(Dk.81 Saric x), Cimirot (xx), Visca (x)(Dk.46 Milosevic x), Pjanic (xx)(Dk.46 Prcic xx), Zakaric (xx)(Dk.68 Kenan Kodro x), Dzeko (xx)(Dk.46 Bajic x)
SARI KART: Vranjes (Bosna-Hersek)
NOTLAR:
15 bin Türk bayrağı dağıtıldı
Türkiye- Bosna Hersek maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Rize Şehir Stadının tribünlerine gelen 15 bin futbolsevere bayrak dağıtıldı
3000 bin Üniversiteli taraftar şov yaptı
Bu arada milli maçı izlemeye gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden 3000 kadar üniversiteli öğrenci karşılaşma öncesi futbol takımına destek tezahüratları yaparken tribünler tarafından alkışlandılar. Yönetici Cengiz Zülfikaroğlu maç biletlerinin bir gün önceden tükendiğini belirterek “Konya, Trabzon ve Eskişehir’den sonra ilk kez Rize’de milli maç oynanıyor. Rize, Trabzon, Samsun., Giresun, Artvin’den çok sayıda futbolsever akın ettiler. Anadolu milli maçlara özel ilgi gösteriyor” dedi.
Dostluk yemeğinde bir araya geldiler
Milli Takımımızın Bosna-Hersek ile Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda oynayacağı özel maç öncesi, yemek organizasyonu yapıldı.
Rize'de gerçekleşen yemeğe, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Bosna-Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Elvedin Begic ile diğer yetkililer katıldı. Türkiye ile Bosna-Hersek heyetleri arasındaki yemek karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.
Okan Buruk’tan Milli takıma destek
Milli maçın oynandığı Rize’de Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, yardımcıları ile Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, antrenör Tayfur Havutçu ve 2. Başkan Servet Yardımcı’yı kamp yaptıkları otelde ziyaret ederek başarı diledi.
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