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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
İsmail ER
11.10.2018 - 19:51, Son Güncelleme:

A Milli Takımımız'dan golsüz prova!

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A Milli Takımımız'dan golsüz prova!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı Rusya maçı öncesi Bosna Hersek ile hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Pozisyon zenginliği olan ve yüksek tempoda oynanan karşılaşmada net fırsatlar yakalayan A Millilerimiz aradığı golü bulamadı ve maç golsüz tamamlandı. A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim tarihinde deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.


STAT: Rize Yeni Şehir
HAKEMLER: Sergei Karasev (xx), Igor Demehko (xx), Aleksey Lunev (xx)
TÜRKİYE:  Sinan (xx)- Şener (xx)(Dk.86 Mert x), Kaan (xx)(Dk.82 Ertuğrul x), Çağlar (xx), Ömer (xx)- Mahmut (x)(Dk.65 Yunus x), Okay (xx), Cengiz (xx)(Dk.80 Serdar x), Oğuzhan (xx)(Dk.86 Berkay x), Hakan (xxx),  Enes (x)(Dk.46 Cenk x)
BOSNA-HERSEK: Sehic (xx)(Dk.46 Begovic x),  Todorovic (xx), Vranjes (xx), Zukanovic (xx), Nastic (xx), Krunic (xx)(Dk.81 Saric x), Cimirot (xx), Visca (x)(Dk.46 Milosevic x), Pjanic (xx)(Dk.46 Prcic xx), Zakaric (xx)(Dk.68 Kenan Kodro x), Dzeko (xx)(Dk.46 Bajic x)
SARI KART: Vranjes (Bosna-Hersek)

MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

A Milli Takımımızdan golsüz prova

NOTLAR:

15 bin Türk bayrağı dağıtıldı

Türkiye- Bosna Hersek maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Rize Şehir Stadının tribünlerine gelen 15 bin futbolsevere bayrak dağıtıldı

3000 bin Üniversiteli taraftar şov yaptı

Bu arada milli maçı izlemeye gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden 3000 kadar üniversiteli öğrenci karşılaşma öncesi futbol takımına destek tezahüratları yaparken tribünler tarafından alkışlandılar. Yönetici Cengiz Zülfikaroğlu maç biletlerinin bir gün önceden tükendiğini belirterek “Konya, Trabzon ve Eskişehir’den sonra ilk kez Rize’de milli maç oynanıyor. Rize, Trabzon, Samsun., Giresun, Artvin’den çok sayıda futbolsever akın ettiler. Anadolu milli maçlara özel ilgi gösteriyor” dedi.

A Milli Takımımızdan golsüz prova

Dostluk yemeğinde bir araya geldiler

Milli Takımımızın Bosna-Hersek ile Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda oynayacağı özel maç öncesi, yemek organizasyonu yapıldı.
Rize'de gerçekleşen yemeğe, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Bosna-Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Elvedin Begic ile diğer yetkililer katıldı. Türkiye ile Bosna-Hersek heyetleri arasındaki yemek karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

Okan Buruk’tan Milli takıma destek

Milli maçın oynandığı Rize’de Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, yardımcıları ile Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, antrenör Tayfur Havutçu ve 2. Başkan Servet Yardımcı’yı kamp yaptıkları otelde ziyaret ederek başarı diledi.

A Milli Takımımızdan golsüz prova

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