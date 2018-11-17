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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
Ali Naci KÜÇÜK
17.11.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

A Milli Takımımız evinde İsveç'e yenildi

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A Milli Takımımız evinde İsveç'e yenildi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında konuk ettiği İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düştü. Konya Büyüşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip İsveç'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada penaltıdan Granqvist kaydetti. Bu sonucun ardından İsveç puanını 4'e yükseltip grupta ikinci sıraya yükselirken, A Milli Takımımız 3 puanda kaldı.

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STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Istvan Kovacs (xx), Vasile Florin Marinecsu (xx), Ovidiu Artene (xx)
TÜRKİYE: Sinan Bolat (xx) - Zeki Çelik (xx), Kaan Ayhan (xx), Çağlar Söyüncü (xx), Hasan Ali Kaldırım (xx) (Dk. 87 Ömer Bayram x) Okay Yokuşlu (xx), Mahmut Tekdemir (xx) (Dk. 72 İrfan Can Kahveci x), Cengiz Ünder (xx), Yunus Mallı (xx) (Dk. 83 Oğuzhan Özkayup x), Hakan Çalhanoğlu (xx), Cenk Tosun (xx)
İSVEÇ: Olsen (xx) - Lustig (xx), Lindelöf (xx) (Dk. 46 Helander x), Granqvist (xxx), Augustinsson (xx), Ekdal (xx) (Dk. 81 Svensson x), Larsson (xx), Claesson (xx) (Dk. 89 Thelin x), Olsson (xx), Berg (xx), Johansson (xx) 
GOL: Dk. 71 (P) Granqvist (İsveç)  
SARI KARTLAR: Hakan Çalhanoğlu (Türkiye) - Ekdal, Granqvist (İsveç)

A Milli Takımımız evinde İsveçe yenildi


MAÇTAN NOTLAR
CENGİZ ÜNDER'DEN ÖNEMLİ FEDAKARLIK!
Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve 3 gündür Türkiye A Milli Takımı ile antrenmana çıkamayan yıldız futbolcu, İsveç karşısında ilk 11'de görev aldı.
Mircea Lucescu, yoğun tedavi ile maça yetiştirilmesini istediği Cengiz Ünder'in daha iyi duruma gelmesi üzerine ilk 11'de kendisine yer vermek istediğini söyledi.

Cengiz Ünder de önemli fedakarlığa imza atarak A Milli Takım için Uluslar Liginde küme düşmemesi adına büyük önem taşıyan karşılaşmada görev aldı.

A MİLLİ TAKIMI MEŞALELERLE KARŞILADILAR
Konya'da Ay Yıldızlı futbolculara büyük destek verildi. Karşılaşma öncesinde taraftarlar A Milli Takımı stat önünde meşaleler yakarak coşkulu şekilde karşıladı ve destek verdi.

A Milli Takımımız evinde İsveçe yenildi


LUCESCU'DAN SÜRPRİZ!
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, dün akşam sahaya sürdüğü ilk 11'de önemli bir değişikliğe imza attı. Romen teknik adam orta sahada görev verdiği Oğuzhan Özyakup yerine ilk 11'de Yunus Mallı'ya şans tanıdı.

KONYA KIRMIZI BEYAZ...
Türkiye- İsveç karşılaşmasının biletleri günler öncesinden tükenirken taraftarlarına da bayrak sürprizi yapıldı. Konyaspor Stadı'nda karşılaşmaya gelen taraftarlarını TFF kırmızı beyaz bayraklarla karşıladı. Taraftarların koltuklarına ay yıldızlı bayraklar bırakılırken karşılaşma öncesi güzel görüntüler ortaya çıkarken Konya, kırmızı beyaz idi.

SERDAR AZİZ'DEN SON DAKİKA ŞOKU!
Türkiye A Milli Takımında Mircea Lucescu'nun ilk 11'de görev verdiği Serdar Aziz, ısınma çalışmalarında yaşadığı sakatlık üzerine dünkü maçta görev alamadı. Isınma çalışmaları sırasında sol kasığını tutan Serdar Aziz yaklaşık 3-4 dakika kendini denedi. Ancak kasığındaki ağrıların devam etmesi üzerine Serdar Aziz, yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11'den çıkarıldı. Yerine ilk 11'e son dakikada Kaan Ayhan dahil edildi.

A Milli Takımımız evinde İsveçe yenildi

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