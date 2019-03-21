A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı
Arnavutluk karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Dün yapılan antrenmanda sağ kasığından sakatlanan Medipol Başakşehir FK futbolcusu İrfan Can Kahveci, A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı."
H Grubu'ndaki ilk maçında yarın Arnavutluk'a konuk olacak ay-yıldızlılar, 25 Mart Pazartesi günü ise sahasında Moldova ile karşılaşacak.
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