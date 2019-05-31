A Milli Takım'da Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Cenk Tosun aday kadrodan çıkarıldı.
Ay Yıldızlı takımın 2-1 kazandığı karşılaşmanın 55. dakikasında sakatlanan Cenk Tosun karşılaşmaya devam edememişti.
Cenk Tosun'un sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'da kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. Cenk Tosun, İzlanda ve Fransa maçlarında forma giyemeyecek.
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